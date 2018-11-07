"Локомотив" не единственная команда, лишившаяся шансов на выход в плей-офф ЛЧ после 4-х туров

Мадридский "Атлетико" обыграл дортмундскую "Боруссию" (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Ранее в матче этой группы "Монако" дома уступил "Брюгге" (0:4).Таким образом, "Монако", идущий на последнем месте в группе A с одним очком, лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ. У "Атлетико" и "Боруссии" по 9 очков за два тура до конца.Монегаски сохранили лишь шансы на выход в Лигу Европы, у «Брюгге» 4 очка.