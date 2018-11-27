Синица почти в руках и журавль в небе: ЦСКА проведёт ключевой матч Лиги чемпионов с «Викторией»

Нападение "одичаловых" - лейтмотив нового ролика клуба

В первом матче с "Викторией" ЦСКА ушёл от поражения

"Виктория" и ЦСКА ведут борьбу за третье место в группе