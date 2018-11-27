Синица почти в руках и журавль в небе: ЦСКА проведёт ключевой матч Лиги чемпионов с «Викторией»

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров
Как завершится матч?
Как завершится матч ЦСКА - Виктория?



 

Синица почти в руках и журавль в небе: ЦСКА проведёт ключевой матч Лиги чемпионов с «Викторией»

Сегодня вечером ЦСКА проведёт один из важнейших матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Москвичи могут гарантировать себе еврокубковую весну, но для этого «армейцам» нужно не проиграть «Виктории Пльзень». Удивительно, но даже после победы над «Реалом» ЦСКА ещё не застолбил за собой третью строчку. Rusfootball.info – о последнем домашнем матче «армейцев» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Во вторник вечером футболисты ЦСКА столкнутся с дилеммой. С одной стороны, у «армейцев» уже фактически в руках путёвка в Лигу Европы. Для этого нужно лишь грамотно сыграть с «Викторией» и не уступить чешскому клубу. С другой стороны, для сохранения шансов на путёвку в плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА необходимо обязательно побеждать. Стоит ли рисковать в такой ситуации? Наверное, ответить на этот вопрос может лишь Виктор Гончаренко.

Но пресс-служба ЦСКА намекает, что сегодня стоит ждать яркой игры от Фёдора Чалова.


Нападение "одичаловых" - лейтмотив нового ролика клуба


ЦСКА, сенсационно обыграв «Реал» в домашнем матче, получил хорошую стартовую позицию для борьбы за место в плей-офф Лиги чемпионов. Но как же сейчас «армейцам» не хватает двух очков, которые они потеряли в гостевом матче с «Викторией»! Перед пятым туром ЦСКА занимает третье место, набрав 4 очка. «Рома» и «Реал» делят первую строчку, у обоих грандов – по 9 очков. Получается, что единственный шанс ЦСКА на продолжение борьбы в Лиге чемпионов – победа в двух оставшихся матчах. В то же время необходимо, чтобы «Рома» и «Реал» потерпели два поражения. Насколько это реально? В футболе бывает всякое, но, скажем откровенно, маловероятно, чтобы всё сложилось именно так. Наверное, в пятом туре для ЦСКА хорошим вариантом будет победа над «Викторией» и поражение «Реала». Тогда для ЦСКА всё будет решаться в заключительном туре на «Сантьяго Бернабеу»: обыгрывай «Реал» и доказывай своё право на место в плей-офф.

Кадровые вопросы

ЦСКА сегодня вновь не поможет Алан Дзагоев. Виктор Гончаренко перед матчем с «Викторией» признался, что хавбек «армейцев» по-прежнему находится в неважном физическом состоянии. Пока Дзагоев тренируется индивидуально. Зато в строй вернулся Арнор Сигурдссон, пропустивший матч с «Ахматом». Также готовы к матчу Иван Обляков и Родриго Бекао, испытывавшие проблемы со здоровьем. Обляков накануне сообщил, что травма руки его больше не беспокоит, хотя футболисту и приходится носить лангету. В остальном, особых кадровых проблем у «армейцев» нет, если не считать Абеля Эрнандеса, да Константина Кучаева, которые уже выбыли из строя довольно давно.

Синица почти в руках и журавль в небе: ЦСКА проведёт ключевой матч Лиги чемпионов с «Викторией»

В первом матче с "Викторией" ЦСКА ушёл от поражения


Футболисты ЦСКА сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии. «Армейцы» одержали две важные победы в чемпионате страны и сократили отставание от «Зенита». Сперва они нанесли поражение самому «Зениту», а затем увезли три очка из Грозного.

«Виктория» без виктории

Соперник ЦСКА в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов пока набрал только одно очко. Ещё в первом туре «Виктория» едва не нанесла поражение ЦСКА, но «армейцы» сумели отыграться со счёта 0:2. После этого чешский клуб потерпел три поражения подряд с общим счётом 1:12. В активе себе чехи могут занести разве что гостевой матч с «Реалом». Там «Виктория» уступила со счётом 1:2, гости вполне могли отыграться в концовке на «Сантьяго Бернабеу», но упустили свои шансы.

Несмотря на плохие результаты, чехи сохраняют неплохие шансы на итоговое третье место в группе. Для этого «Виктории» необходимо с любым счётом обыграть ЦСКА в Москве. В этом случае у команд будет одинаковое количество очков. И тогда для определения итоговых мест в турнирной таблице будет учитываться результат личной встречи. Первый матч завершился вничью, поэтому победа «Виктории» с любым счётом выводит чехов на третье место перед заключительным туром группового этапа.


"Виктория" и ЦСКА ведут борьбу за третье место в группе


В своём последнем матче на групповом этапе «Виктория» сыграет дома с «Ромой». Не исключено, что для римлян эта встреча уже не будет иметь турнирного значения, поэтому ЦСКА не стоит уповать на заключительный тур.

В последнее время «Виктория» не в порядке. Чешский клуб не может победить в трёх последних матчах. После поражения от «Реала» (0:5) «Виктория» сыграла вничью с «Прибрамом» и «Слованом» (1:1). Сейчас футболисты из Пльзени занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Славии» на четыре очка.

Коэффициенты букмекеров

ЦСКА – «Виктория» - 1.71 – 3.75 – 5.34

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Виктория Пльзень
Сегодня, 11:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:21)
  • -1
  •  (1)
online

Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promocash.com
От 500$ в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил по 700-900$.
Регистрация: 27.11.2018 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 11:43)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
отступать некуда
а тем более бояться, как в первом матче, тоже смысла нет


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.