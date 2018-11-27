Не помог даже Акинфеев: оценки ЦСКА за поражение от "Виктории"

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Не помог даже Акинфеев: оценки ЦСКА за поражение от "Виктории"

Не помог даже Акинфеев: оценки ЦСКА за поражение от "Виктории"Концовка игры в Пльзени создала ощущение, что ЦСКА уж точно сильнее чешской команды, начало домашней встречи его усилило, Игорь Акинфеев вернул нас в сказочное лето, но команда Виктора Гончаренко всё равно проиграла. Rusfootball.info суров к молодым «армейцам».

Акинфеев – 4.0. Большую часть первого тайма занимался выносами в направлении Чалова, но потом отразил штрафной и пенальти. «Лужники», левые ворота, Акинфеев – это уже классика. После перерыва Игорь работал больше и менее успешно: уверенно поймал много ударов, но из девятки вытащить не мог, а на выходе после углового традиционно не сыграл и был пойман на противоходе.

Фернандес – 3.5. Чехи дали Марио много свободы в начале встречи, чем и воспользовался ЦСКА: передача Фернандеса привела к заработанному пенальти, через него шло множество атак (например, навес во втором тайме, после которого могли забить сразу 3 игрока), а вот соперники на его фланг старались не лезть.

Набабкин – 3.0. Рядом с Марио Кириллу игралось комфортно, чехи особо не давили через эту зону, а сам Набабкин неплохо занимался началом атак и находил партнёров вертикальными передачами.

Бекао – 2.5. Играл неплохо, выигрывал борьбу, но упустил своего игрока перед первым голом «Виктории».

Чернов – 2.0. Никита показал, что неспроста выпал из основного состава в последнее время. Соперники легко продавливали его, ловили на выбрасываниях, пользовались оголёнными зонами. Ладно хоть многочисленные ошибки не стали результативными, хотя Игорь Корнеев заметил, что решающий угловой был заработан после «детского» обреза Никиты.

Щенников – 3.0. Шикарно начал матч, обеспечив команде преимущество, но затем запорол 2 шикарных голевых момента и просто выключился из эпизода в моменте с пенальти. Такое впечатление, что Георгий просто не видел соперника: он ведь просто остановился, а потом рубанул чеху по ноге.

Бистрович – 2.0. Виктор Гончаренко после матча сказал о развалившейся игре в центре поля, в чём можно винить и Кристияна. Опорник запомнился неудачными дальними ударами, но главным эпизодом матча стала проигранная борьба на угловом, которая, видимо, стоила ЦСКА европейской весны.

Обляков – 2.0. Не углядел за Прохазкой, когда тот сравнивал счёт, не подставил ногу на линии вратарской после прострела Чалова… Иван сплоховал в ключевых эпизодах и не впечатлил по игре в целом.

Влашич – 3.5. Не опустился ниже своей стандартной планки активности: сохранял и отбирал (вспомните, как отработал в середине 2-го тайма) мячи, разгонял атаки, угрожал воротам. Показал Прохазке, как надо бить пенальти, чтобы не вытащил ни один Акинфеев.

Сигурдссон – 2.5. Не растворился в игре, но его удары оказались берущимися для чешского вратаря. Имел, пожалуй, лучший момент матча, но ещё не выработал инстинкт убийцы.

Чалов – 3.0. Наверняка не впечатлил Станислава Саламовича, да и Виктор Михалыч вряд ли бы заменил Фёдора, будь он в полном порядке. Однако от партнёров по атаке Фёдор выгодно отличался игрой в пас, создав отличные моменты Щенникову, Облякову и Сигурдссону. Не бомбардир, но пока и не ассистент из-за партнёров.

Ефремов – 3.0. Сразу начал ошибаться в обороне, но постарался компенсировать это активностью в атаке. То, что партнёры нагружали его мячами не сильно меньше, чем Фернандеса, говорит о многом. Жаль не попал после навеса Марио и пролётов партнёров.

Кучаев – 2.0. Замены снова не усилили игру ЦСКА. Обляков тоже провёл не лучший матч, но Костя просто растворился и не помог команде в трудный момент ничем.

Жамалетдинов – б/о. Коснулся мяча, наверное, один раз, когда сделал скидку на Бекао в добавленное время. Увы, тоже никак не помог команде.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Акинфеев Щенников Влашич Бистрович
Вчера, 23:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
#5  MATPOCOB  Саратов (Вчера, 23:53)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Облякову бы ещё на полбалла снизил, за пару привозов и желтую карточку. Первый гол кстати он с Бистровичем не добежали. Влашичу -0,5 за тормознутость, что-то он сегодня реально тупил. Щенников привез пендаль, потому что выключился, не забил, ему очень высокая оценка.
Чисто тренерски проигранный матч.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#4  Romgus  Самара (Вчера, 23:52)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: CSKA-180505
Чернов сыграл едва ли не лучший свой матч в этом сезоне!

ну, значит он совсем плох...
А, понял, ты по оценкам Whoscored футбол смотришь!
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#3  CSKA-180505  Североморск (Вчера, 23:48)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Чернову ставить меньше чем Бекао в этом матче может только тот кто матч не смотрел или Рома гнус...
Чернов сыграл едва ли не лучший свой матч в этом сезоне!А вот Бекао,Обляков,Бистрович были отвратительны...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  Manchester United   (Вчера, 23:28)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Вот это реально неожиданно,видимо довели вы Витю ослики smirk
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Вчера, 23:27)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Волга НН»
ЦСКА никакая не молодая и перспективная команда .Уйдет Влашич ,и останутся одни малолетние деревяшки. Аякс как пример молодой и классной команды.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.