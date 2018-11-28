"Локомотив" одержал победу над "Галатасараем"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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"Локомотив" одержал победу над "Галатасараем"

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотивом" взял верх над "Галатасараем".

Лига чемпионов

Группа D. 5-й тур

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия)

"Локомотив" – "Галатасарай" 2:0

Голы: Крыховяк, 43, Игнатьев, 54.

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Баринов, 77), Фарфан (Ротенберг, 90), Смолов (Эдер, 88).

"Галатасарай": Муслера, Линнес (Мариано, 88), Кабак, Азиз, Нагатомо, Донк, Ндиай (Инан, 68), Фернандо (Фегули, 59), Родригес, Оньекуру, Дердийок.

Предупреждения: Азиз, 34, Чорлука, 67, Фарфан, 74.
Теги: Локомотив Галатасарай
Сегодня, 22:47
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25
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#25  Седой  Россия (Сегодня, 23:02)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Локо с победой!
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Corner
Цитата: СуперШтангист
первый сразу же залетел.

Ставка сыграла? ))

Таких вариантов не было в ставках))

Я ставлю против дрезины всегда, 4 раза уже выиграл, ожидаю ещё 2))
А это тело со сливом)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#24  serega_user  serega_user (Сегодня, 23:00)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Как всегда, ни фига уже не нужно, но споем диферамбы девчонкам

Это вам никогда и ничего не нужно. А Локо стремится играть в еврокубках весной, пусть даже и в ЛЕ.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#23  dryhnozaurus   (Сегодня, 22:59)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SPV 77
Как всегда, ни фига уже не нужно, но споем диферамбы девчонкам

а, что, вы уже завтра выиграли заранее?) судья в курсе?
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
#22  Konnekt   (Сегодня, 22:58)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Спасибо деду (Юрию Палычу) за победу! Итак, Локо завершил сезон на мажорной ноте. Удар Фарфана оказался оочень весомым и чаша весов окончательно склонилась в пользу Локомотива.


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Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016 [жалоба]
#21  dryhnozaurus   (Сегодня, 22:57)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да, блин, говорил в каждом матче и буду говорить - по игре Локо в ЛЧ не смотрелся хуже соперников. Подводила реализация моментов. В принципе каждая игра могла быть победной, как минимум ничейной. Ну вот здесь срослось, хотя и здесь могли слить. Опыт игры в ЛЧ - это непокупаемая вещь. Главное понять, что прыгать надо намного выше головы, и что здесь опустить голову и принять мяч никто не даст.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
#20  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 22:56)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Хороший результат ,но весна все равно не светит. Слишком много было упущено.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#19  SPV 77  Брянск (Сегодня, 22:54)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как всегда, ни фига уже не нужно, но споем диферамбы девчонкам
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#18  serega_user  serega_user (Сегодня, 22:54)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Счет по игре,в принципе сарай и надо было дома обыгрывать.

Сарай дома сложно обыграть.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#17  pivo69  Германия (Сегодня, 22:53)
  • +4
  •  (6)
online

Нормально так сыграли!
Что мешало так играть сначала?думаю
отсутствие у команды опыта игр на таком уровне.
Это,кстати,болезнь всех российских команд.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#16  Antip7   (Сегодня, 22:53)
  • 0
  •  (2)

Фарфан в старте, Фернандеш на скамейке = залог успеха в этом сезоне!
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#15  boralex  саратов (Сегодня, 22:52)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну, хоть что-то родили! Всех с победой!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#14  molot327  Москва (Сегодня, 22:51)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Локомотив с победой! Молодцы!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:51)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы. Только не поздновато ли? Обыграть даже маломотивированный Шальке на выезде будет архисложно. И даже победа не гарантирует выход.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  filin89  Коми Африка (Сегодня, 22:51)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну наконец-то! С победой!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#11  Spartacus1971   (Сегодня, 22:50)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Счет по игре,в принципе сарай и надо было дома обыгрывать.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#10  Antip7   (Сегодня, 22:50)
  • -2
  •  (2)

Цитата: imaginary
ура, поздравляю!

но как же в конце матча бесил Антон Миранчук..

Тем, что обыгрывал по восемь игроков? На него до сих пор давит важность более старших.. вместо удара, он всё время им пас отдать пытается.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#9  serega_user  serega_user (Сегодня, 22:50)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Отличная игра и результат!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#8  xxd   (Сегодня, 22:50)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Xar
вот так вчера должны были кони сыграть

Уверен, что ты хотел написать, чтоб так сыграл завтра твой Спартак)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#7  bosov7  Москва (Сегодня, 22:50)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Молодцы!!!
Регистрация: 21.01.2006 [жалоба]
#6  imaginary   (Сегодня, 22:49)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
ура, поздравляю!

но как же в конце матча бесил Антон Миранчук..
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#5  Antip7   (Сегодня, 22:49)
  • +3
  •  (5)

Долго ход набирал паровоз.. пришел с опозданием в 4ре тура
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:49)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Паровозов с уверенной победой. И как могли проиграть такой команде в Турции, но это футбол. Еще раз с победой.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  Xar  Москва (Сегодня, 22:48)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот так вчера должны были кони сыграть
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#2  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 22:48)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#1  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:48)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
С долгожданной победой!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
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