Маурисио Почеттино: теперь можно думать о "Барселоне"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что теперь команда сосредоточена на подготовке к "Барселоне" в Лиге чемпионов."Теперь можно думать о "Барселоне". Это будет важнейшая игра. Мы должны победить и заслужить победу. Мы на 200 процентов настраиваемся на то, чтобы играть на победу", - цитирует Почеттино Sky Sports.