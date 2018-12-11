"Шальке" - "Локомотив": картонная копия Хеведеса путешествует по Гельзенкирхену (фото)

Московский "Локомотив" перед заключительной встречей группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке" запустил акцию с защитником Бенедиктом Хеведесом.Представители железнодорожников фотографировали картонную модель немецкого защитника в разных локациях Гельзенкирхена.Напомним, что Хеведес выступал за "Шальке" в период с 2007-го по 2018 год.