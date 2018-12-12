Виктор Гончаренко: дважды обыграть "Реал" и вылететь из группы - это обидно

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Виктор Гончаренко: дважды обыграть "Реал" и вылететь из группы - это обидно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Реалом" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

"Вылетать обидно в любом случае. Обыграть два раза "Реал" и вылететь из группы с семью очками - это обидно. Эта победа войдет в историю и придаст силы нашим молодым игрокам", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Реал
Вчера, 23:19
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(3)
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#33  mdm  Мурманск (Сегодня, 00:45)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Поздравляю! Молодцы армейцы, просто красавцы! Полкоманды пацаны, а даже намёка не было играть на отбой... Очень жаль, что не прошли в ЛЕ.
Регистрация: 23.02.2007 [жалоба]
#32  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 00:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV 77
Цитата: Макс. Р.
Одни плюсы от такого исхода:

А как же член в жо..е цска по факту? joy

Но для тебя это даже очень много плюсов естественно joy

Если в брянске ты, зараза,
Дерни ручку унитаза
Если нету таковой
Протолкни говно рукой!


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#31  F.Totti.   (Сегодня, 00:23)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Yuriah
Надо было у Виктории дома выигрывать !

Так она была так же мотивированна как и Цска,а Цска только гроза немотивированных клубов,вот если бы им ничего не нужно было,тогда да,была бы снова историческая победа
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#30  SPV 77  Брянск (Сегодня, 00:21)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс. Р.
Одни плюсы от такого исхода:

А как же член в жо..е цска по факту? joy

Но для тебя это даже очень много плюсов естественно joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#29  Yuriah   (Сегодня, 00:20)
  • 0
  •  (0)

Макс. Р.,
Вот с обузой вы погорячились .
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#28  Злой конь   (Сегодня, 00:16)
  • +3
  •  (3)

Цитата: Макс. Р.
Одни плюсы от такого исхода:

+ деньги за победу
+ уникальное достижение две победы над Реалом
+ историческое крупное поражение Реала у себя дома в еврокубках
+ слава и всеобщее обожание
+ отсутствие обузы Лига Европы, отличный Календарь весной для выхода в ЛЧ (и золота?)

про Игоря забыл - 2 сухаря с Реалом насушил laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#27  Yuriah   (Сегодня, 00:16)
  • +3
  •  (3)

Надо было у Виктории дома выигрывать !
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#26  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 00:10)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Одни плюсы от такого исхода:

+ деньги за победу
+ уникальное достижение две победы над Реалом
+ историческое крупное поражение Реала у себя дома в еврокубках
+ слава и всеобщее обожание
+ отсутствие обузы Лига Европы, отличный Календарь весной для выхода в ЛЧ (и золота?)
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#25  Сибирячок   (Сегодня, 00:01)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Злой конь
На эмоциях, в порыве гнева, Веллитону, который нанес ему травму, а не женщине, матери своих детей. Ты хоть в этом разницу видишь е6...н???

Как сказал бы Кутарба - ясли. У тебя детские тупые аргументы, ибо ты малолетка и мозг у тебя не развит. Спорь сам с собой. тебе можно только по башке дать, тогда заткнёшься.
Какую травму нанесла Дарья Глушакову, знает только Глушаков и команда. А раз Спартак его поддерживает, то тебе неучу и тупому глору, не<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter--> туда лезть.

Можно так же из видео вырезать травму и оставить мат Акинфеева, как пообрезали аудиозапись с Глушаковым и получить нужный результат. А эмоции, видимо, только Акинфееву позволительны.

Так что иди в пень, убогая сволота , нет желания с тобой разговаривать. Только по башке тебе дать. На эмоциях.

писи. У Чикатило тоже есть мать, мать своих детей. Так что свои детские штампы засунь себе в сраку.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#24  Сибирячок   (Вчера, 23:52)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Злой конь
Цитата: Сибирячок
Вляпались. Пять раз подряд четвёртое место. Жаль, что нет пятого места.

Ну вам-то это точно не светит, как и любому вашему вратарю побить рекорд Игорька-по понятным причинам laughing вы хотя бы сначала попадите в ЛЧ 5 раз подряд, и пусть хоть один ваш воротчег 43 матча в ЛЧ проведет. Я уж было хотел начать считать серию Реброва, потом Селихова, потом Максименко, а потом плюнул на это позорное занятие, ведь и так ясно что у вас вратари как перчатки меняются laughing

Лучше не ходить туда, где тебя епут, чем гордится изнасилованием себя-любимого. Ты гордишься четвёртыми местами, убогий....не понимая н и ч е г о. А про 43 вообще молчи. Это не Кировская область, это антирекорд вечный Конифея.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#23  Злой конь   (Вчера, 23:50)
  • -1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Может тебе выложить видео, где Акинфеев матом угрожал на всю страну Веллитону.

На эмоциях, в порыве гнева, Веллитону, который нанес ему травму, а не женщине, матери своих детей. Ты хоть в этом разницу видишь е6...н??? rage
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#22  Сибирячок   (Вчера, 23:49)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
серьезно, без подколов, чувак, ты сейчас так жалко выглядишь, ложись спать, не позорься.

А кто тебя епать будет тогда? Ты ж распоясаться можешь, малолетка...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#21  Злой конь   (Вчера, 23:48)
  • -1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Вляпались. Пять раз подряд четвёртое место. Жаль, что нет пятого места.

Ну вам-то это точно не светит, как и любому вашему вратарю побить рекорд Игорька-по понятным причинам laughing вы хотя бы сначала попадите в ЛЧ 5 раз подряд, и пусть хоть один ваш воротчег 43 матча в ЛЧ проведет. Я уж было хотел начать считать серию Реброва, потом Селихова, потом Максименко, а потом плюнул на это позорное занятие, ведь и так ясно что у вас вратари как перчатки меняются laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#20  Сибирячок   (Вчера, 23:47)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Злой конь
А может ей Игорек на автоответчик угрозы убийством посылал, угрожал связями с Ивановым?

Может тебе выложить видео, где Акинфеев матом угрожал на всю страну Веллитону.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#19  Lols  Лондон (Вчера, 23:47)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: Сибирячок
Ваш капитан Акинфеев педофил вообще то. Забыл, про его шашни с 15-тилетней внучкой Непомнящего? А Вадим Гинер убил человека. А ЦСКА спонсировал чеченцев время войны с федералами. А Гинер бандос.

серьезно, без подколов, чувак, ты сейчас так жалко выглядишь, ложись спать, не позорься.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#18  Сибирячок   (Вчера, 23:46)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Злой конь
Цитата: Сибирячок
Цитата: Злой конь
ем более капитан Акинфеев были бы замешаны в таком д...ме как ваш дениска


Ваш капитан Акинфеев педофил вообще то. Забыл, про его шашни с 15-тилетней внучкой Непомнящего?

А ты свечку что ли держал? smile А может ей Игорек на автоответчик угрозы убийством посылал, угрожал связями с Ивановым? laughing

Больше нет аргументов? Я скажу тебе по секрету, что я не держал свечку при сборе денег с рынка цска Дадахановым и передаче этих денег чеченцам на оружие. Но это факт.
А Африка есть, хоть там свечку не держал ни ты, ни я.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#17  Злой конь   (Вчера, 23:43)
  • -1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Цитата: Злой конь
ем более капитан Акинфеев были бы замешаны в таком д...ме как ваш дениска


Ваш капитан Акинфеев педофил вообще то. Забыл, про его шашни с 15-тилетней внучкой Непомнящего?

А ты свечку что ли держал? smile А может ей Игорек на автоответчик угрозы убийством посылал, угрожал связями с Ивановым? laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#16  Сибирячок   (Вчера, 23:41)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Злой конь
ем более капитан Акинфеев были бы замешаны в таком д...ме как ваш дениска


Ваш капитан Акинфеев педофил вообще то. Забыл, про его шашни с 15-тилетней внучкой Непомнящего? А Вадим Гинер убил человека. А ЦСКА спонсировал чеченцев время войны с федералами. А Гинер бандос.

А Глушаков всего-навсего нахер послал ту, которая и заслуживала этого.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#15  Злой конь   (Вчера, 23:41)
  • -1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Ты какого ответа ждёшь? Конечно стыдно. Я ж не голубой баклан, что бы юлить. Проиграть Рапиду СТЫДНО. Как и проиграть Куусюси. Как проиграть Твенте, Насьоналю.

Вот именно стыдно. Такие поражения можно искупить только кровью: победой над суперклубом smile Сегодня ЦСКА это сделал, порвав Реал, до этого совсем недавно обыгрывали Интер, Мансити laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#14  Сибирячок   (Вчера, 23:39)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xxxxx
грантом.

грант - это что?
А с Пльзенем тоже достойно? Не юли, убогая кляча, а отвечай, самотык драный.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#13  Злой конь   (Вчера, 23:39)
  • -1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Цитата: molot327
А обиды надо оставить другим, у которых нет никаких перспектив, а только надутые поросячьи щечки.

Да у Зенита дела таковы. Бабла немеряно, а перспектив ноль.

а спартак как будто нищий? smile просто Гинер уже 15 лет доказывает, что деньги решают многое, но не все. у спартака кстати тоже грядет смена поколений, пенсионеров у вас в команде человек 10, посмотрим сможете ли вы собрать новую команду за 10 лямов и дважды Реал обыграть, а еще и за чемпионство бороться. капитан ваш еще - позор команды, просто представить не могу, чтобы игрок ЦСКА, и тем более капитан Акинфеев были бы замешаны в таком д...ме как ваш дениска
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#12  Сибирячок   (Вчера, 23:38)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
А Рапиду?

Ты какого ответа ждёшь? Конечно стыдно. Я ж не голубой баклан, что бы юлить. Проиграть Рапиду СТЫДНО. Как и проиграть Куусюси. Как проиграть Твенте, Насьоналю.

Цитата: xxxxx
Но вошли в историю и сыграли достойнейше с грантом.

Вляпались. Пять раз подряд четвёртое место. Жаль, что нет пятого места.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:32)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Стыдно проиграть Пльзеню.

А Рапиду?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#10  xxxxx  Клинсбург (Вчера, 23:32)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Злой конь
Сибирячок,
стыдно не попасть в группу ЛЧ laughing

Ротик прикрокрой, себявочок.
Да , не попали.
Но вошли в историю и сыграли достойнейше с грантом.


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Вчера, 23:31)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
А обиды надо оставить другим, у которых нет никаких перспектив, а только надутые поросячьи щечки.

Да у Зенита дела таковы. Бабла немеряно, а перспектив ноль.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  АРА  г.Пермь (Вчера, 23:29)
  • +2
  •  (6)

Молодцы,уважуха всё равно,здорово сыграли!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#7  molot327  Москва (Вчера, 23:29)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Виктор Гончаренко: дважды обыграть "Реал" и вылететь из группы - это обидно

Потенциал у вас - у тренера и команды в нынешнем составе - огромный. Надо работать и работать, чтобы раскрыть этот потенциал. И победы придут.
Удачи и успеха моему ЦСКА и спасибо за футбол! blush

А обиды надо оставить другим, у которых нет никаких перспектив, а только надутые поросячьи щечки.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Вчера, 23:28)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Злой конь
Сибирячок,
стыдно не попасть в группу ЛЧ laughing

Я туда и не стремился. Ты только тссссс, никому не говори. Там епут.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Lord_Vik  Москва (Вчера, 23:26)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ну это как на конкурсе м.удаков занять второе место
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#4  Злой конь   (Вчера, 23:25)
  • +1
  •  (15)

Сибирячок,
стыдно не попасть в группу ЛЧ laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
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