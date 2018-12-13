Роман Шаронов: победу "Рубина" над "Барселоной" и победу ЦСКА сравнивать невозможно

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

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Роман Шаронов: победу "Рубина" над "Барселоной" и победу ЦСКА сравнивать невозможно

Бывший футболист "Рубина" Роман Шаронов, который в составе казанского клуба обыгрывал "Барселону" в гостях в Лиге чемпионов, сравнил этот успех с победой ЦСКА над "Реалом" (3:0) в 6-м туре самого престижного еврокубка.

"Конечно, вчерашняя победа ЦСКА — это круто! Но нашу победу — "Рубина" и эту победу сравнивать невозможно. Что касается того, что если выбирать между победой и продолжением борьбы в еврокубках, то лучше продолжать выступление в турнире", - цитирует Шаронова "Чемпионат.сом".
Теги: Шаронов Рубин Барселона ЦСКА Реал
Сегодня, 19:34
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(8)
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 20:30)
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  •  (4)
online

Если невозможно, чего тогда сравниваешь?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  molot327  Москва (Сегодня, 20:09)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ну, тогда сравним победу ЦСКА над Барселоной, когда ЦСКА выбил Барселону из ЛЧ, и победу Рубина над Барселоной, когда Рубин не выбил Барселону из ЛЧ.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:08)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Основа Барсы и молодёжка Реала


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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