Немецко-английское противостояние, классическая вывеска и супер-соперник для «Юве»: итоги жеребьёвки ЛЧ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|13
|2
|Атлетико
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|13
|3
|Брюгге
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|6
|4
|Монако
|6
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|6
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|8
|3
|Интер
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|3
|Наполи
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|16
|2
|Шальке 04
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|11
|3
|Галатасарай
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|6
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|14
|2
|Аякс
|6
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|12
|3
|Бенфика
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|13
|2
|Лион
|6
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|8
|3
|Шахтёр
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|6
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|7
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|7
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|6
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|6
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|4
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Немецко-английское противостояние, классическая вывеска и супер-соперник для «Юве»: итоги жеребьёвки ЛЧ
Сегодня состоялась жеребьёвка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Жребий сформировал несколько супер-пар и наметил явное противостояние немецкого и английского футболов: сразу в трёх матчах сойдутся представители двух стран! Rusfootball.info оценивает шансы команд в 1/8 финала.
К сожалению, российские клубы в плей-офф Лиги чемпионов не пробились. Более того, представители России даже не сумели перейти в Лигу Европы: ЦСКА и «Локомотив» в своих квартетах заняли четвёртые места. Особенно обидно за ЦСКА, дважды обыгравший мадридский «Реал». 7 набранных «армейцами» очков оказалось недостаточно даже для решения задачи-минимум.
В плей-офф в этом году не будет ни одного клуба с постсоветского пространства. Лишь третьим в своей группе стал «Шахтёр», которому в последнем матче группового этапа нужно было обязательно обыграть «Лион». К слову, хозяева вели в счёте, но не смогли удержать преимущество.
«Шальке» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия). Шансы – 10% / 90%
Нахождение «Шальке-04» в плей-офф Лиги чемпионов уже стало большим успехом для гельзенкирхенцев. Немецкий клуб вышел в следующую стадию из самой слабой группы турнира: «Локомотив» и «Галатасарай» были откровенно плохи, да и не обошлось без везения, вспомним первый матч гельзенкирхенцев с «Локо». Нынешний сезон для «Шальке» складывается совсем неудачно. В Бундеслиге гельзенкирхенцы неожиданно для себя и всех оказались в нижней части турнирной таблицы. Сейчас «Шальке» от зоны вылета отделяют всего четыре очка. До топ-4 — 14 очков.
В двухматчевом противостоянии с машиной Хосепа Гвардиолы у «горняков» фактически нет шансов. Понятно, что чудеса случаются, но сейчас невозможно представить, за счёт чего немецкий клуб может бросить вызов «Манчестер Сити». «Горожане» в полном порядке, даже без Кевина де Брюйне они продолжают лидировать вместе с «Ливерпулем» в турнирной таблице АПЛ. Да, в Лиге чемпионов были осечки в матчах с «Лионом», но всё равно «горожане» спокойно выиграли свою группу.
«Атлетико» (Мадрид) — «Ювентус» (Турин) – 45% / 55%
Самой любопытной парой в 1/8 финала плей-офф будет эта. Обе команды в последние годы всеми силами стремились к победе в Лиге чемпионов. «Ювентус» дважды добирался до финала, «Атлетико» также доходил до последней стадии, но никому из них так и не удалось сделать этот решающий шаг. В межсезонье «Ювентус» окончательно укрепился в статусе суперклуба, вложившись в приобретение короля Лиги чемпионов Криштиану Роналду. Понятно, что португальского бомбардира приобретали именно для победы в Лиге чемпионов: в Серии А «Юве» может спокойно обходиться и более скромными ресурсами.
«Атлетико» в последние годы впечатляет своей стабильностью. Мадридцы продолжают бросать вызов «Барселоне» и «Реалу», несмотря на явное отставание в плане финансовых возможностей. У «матрасников» не было приобретений с приставкой «супер», зато они сохранили Антуана Гризманна, что уже можно приравнять к топ-трансферам.
В этом противостоянии невозможно выделить фаворита. Пожалуй, чуть выше шансы, всё же, у «Ювентуса», обладающего более сильным подбором игроков.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – ПСЖ (Франция) 35 % / 65 %
С учётом крайне неудачного начала сезона в АПЛ для «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов превращается в главный турнир. Здесь у подопечных Жозе Моуринью дела складываются получше, они досрочно вышли в плей-офф, да ещё и обыграли непобедимый «Ювентус». Тем не менее, «МЮ» не сумел занять первое место в группе, за что и поплатился: «ПСЖ» — один из худших вариантов из первой корзины. Моуринью продолжает жить прошлым, вспоминая, какие у него были достижения в прежних клубах, как здорово играли защитники «Интера» под его руководством. Но фирменный «автобус» Моуринью в «Юнайтед» не работает. Более того, португалец превратил «красных дьяволов» в маленьких «чертят», для которых финиш в топ-4 и вовсе может считаться пределом мечтаний. В недавнем матче с «Ливерпулем» была видна настоящая пропасть между лидером АПЛ и «МЮ».
«ПСЖ» будет явным фаворитом противостояния, но не стоит списывать со счетов «Юнайтед». Парижане при своём космическом подборе игроков никак не могут соответствующим образом проявить себя в Лиге чемпионов. Сказывается отсутствие серьёзной конкуренции во Франции: после матчей с «Реймсами» и «Амьенами» тяжело переключиться на игры с ведущими клубами Европы в Лиге чемпионов. Шансы у «Юнайтед» будут, но, наверняка, Моуринью вновь заставит своих игроков почувствовать себя андердогами, отдав мяч сопернику.
«Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия Д» — 55 % / 45 %
Немецко-английское противостояние продолжат «Тоттенхэм» и «Боруссия». Обе команды играют в яркий и привлекательный футбол, лондонцы в нынешнем сезоне «сняли скальп» с «Челси», «Боруссия» грохнула «Баварию» и впервые за последние годы выиграла первый круг в Бундеслиге: за два круга до конца первой половины чемпионата дортмундцы опережают мюнхенцев на девять очков.
«Боруссия» очень уверенно преодолела групповой этап, опередив даже «Атлетико» (пусть и за счёт личной встречи). «Тоттенхэм» с трудом и со скрипом прополз в плей-офф, помогла неудача «Интера» в матче с «ПСВ». Учитывая результаты команд на групповом этапе Лиги чемпионов, именно «Боруссия» должна считаться фаворитом. Но, всё-таки, в последние годы «шпоры» обладают более весомым опытом игры с большими клубами, да и по составу лондонцы превосходят соперника. Шансы команд оцениваем практически одинаково с небольшим перевесом в сторону лондонцев.
«Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания) — 25% / 75%
«Лион» - один из героев группового этапа Лиги чемпионов. Французы «хлопнули» «Манчестер Сити» и были близки к тому, чтобы обыграть «горожан» вновь, англичане спаслись в концовке. В отличие от ЦСКА победы над грандом не были холостыми, французы сумели преодолеть групповой этап. Вообще, лионцы играют в очень яркий футбол, Мемфис Депай явно нашёл свою команду, очень хорош Набиль Фекир, за которым охотятся ведущие европейские клубы. Тем не менее, преодолеть каталонский барьер «Лиону» будет тяжело.
Французы выглядят немного легковесно и хрупко, что было особенно заметно в матче с «Шахтёром». Владея огромным преимуществом, «Лион» позволял сопернику проводить собственные контратаки, проваливался в обороне и, что самое главное, транжирил собственные моменты. И если «горняки» за такое не наказали, то более мастеровитая команда, читай — «Барселона», такого не простит.
«Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия) — 55% / 45%
В противостоянии «Ромы» и «Порту» трудно выделить фаворита. Римляне в прошлом сезоне совершили великий камбек в матчах с «Барселоной», дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а во время межсезонья провели впечатляющую закупочную кампанию. Тем не менее, сейчас «волчица» совсем не впечатляет. Эусебио ди Франческо находится на грани увольнения, римляне отстают от лидирующего «Ювентуса» на 22 (!!) очка. В этой ситуации «Роме» лишь остаётся борьба за четвёртое место, которое позволит вновь сыграть в Лиге чемпионов.
«Порту» уверенно преодолел групповой этап, набрав 16 очков. Это — лучший показатель во всех группах, столько же набрала только «Бавария». В то же время «Порту» лидирует в чемпионате Португалии с 11 победами в 13 матчах. На групповом этапе команда Икера Касильяса впечатлила яркой игрой, но стоит ли оценивать «Порту» по матчам с «Локо», «Галатасараем» и «Шальке»?
Многое будет зависеть от того, в каком состоянии к матчам плей-офф подойдёт «Рома». Останется ли на посту главного тренера ди Франческо? Сумеет ли клуб преодолеть затянувшийся кризис? Пока небольшой перевес на стороне «Ромы», но он минимален.
«Аякс» (Нидерланды) – «Реал» (Испания) — 35% / 65 %
Эта пара 1/8 финала Лиги чемпионов является одной из самых интригующих. Во-первых, «Аякс» — «Реал» — ярчайшая вывеска! Мадридцы с 2015 по 2018 годы трижды подряд выиграли Лигу чемпионов. «Аякс» трижды подряд выигрывал Кубок чемпионов с 1971 по 1973 годы. Понятно, что сейчас «Реал» и «Аякс» представляют собой команды разных лиг. Амстердамцы воспитывают молодёжь и продают своих звёзд, что и позволяет команде безбедно существовать. «Реал» никогда не экономит на средствах, закупаясь на огромные суммы. Тем не менее, именно сейчас у «Аякса» есть реальный шанс бросить вызов испанскому гранду.
В амстердамском клубе выросло новое поколение мегаталантов. «Аякс» легко преодолел групповую стадию Лиги чемпионов, лидеры голландского клуба заинтересовали «Барсу» и других грандов. Голландцы в заключительном матче группового этапа устроили настоящую перестрелку с «Баварией», выдав настоящее шоу (3:3).
«Реал» переживает сложный трансформационный период. Мадридцы уже сменили по ходу сезона главного тренера, но и у Сантьяго Солари получается, мягко говоря, не всё. Два поражения от ЦСКА — лучшее тому подтверждение. Если «Реал» до февраля не решит свои проблемы и не усилится во время зимнего трансферного окна, в этой паре сохранится интрига.
«Ливерпуль» — «Бавария» — 60 % / 40 %
Главный в англо-немецком междусобойчике будет противостояние «Ливерпуля» и «Баварии». Мюнхенцы традиционно входят в число претендентов на победу в Лиге чемпионов, хотя в этот список их скорее включают по привычке. Найти достойную замену Юппу Хайнкессу мюнхенцам никак не удаётся. Результаты работы Нико Ковача пока не впечатляют, да и сам специалист может не удержаться на посту главного тренера до начала плей-офф турнира.
«Ливерпуль» катком проходит по соперникам в чемпионате Англии, хотя иногда и допускает любопытные осечки (вспомним фэил в Белграде в матче с «Црвеной Звездой», который превратил матч с «Наполи» в досрочную стадию плей-офф). В то же время «Ливерпуль» де-факто является вице-чемпионом турнира.
Особый шарм этому противостоянию придаёт встреча Юргена Клоппа с «Баварией». Именно Клопп был последним, кому удавалось оставить мюнхенцев без чемпионства в Германии.
Фото - Diario Gol, AFP
Антон Мозговой, Rusfoootball.info
К сожалению, российские клубы в плей-офф Лиги чемпионов не пробились. Более того, представители России даже не сумели перейти в Лигу Европы: ЦСКА и «Локомотив» в своих квартетах заняли четвёртые места. Особенно обидно за ЦСКА, дважды обыгравший мадридский «Реал». 7 набранных «армейцами» очков оказалось недостаточно даже для решения задачи-минимум.
??? Пары 1/8 финала Лиги чемпионов! ???— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 17, 2018
Какая самая огненная?#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/9ccjPjEYGo
В плей-офф в этом году не будет ни одного клуба с постсоветского пространства. Лишь третьим в своей группе стал «Шахтёр», которому в последнем матче группового этапа нужно было обязательно обыграть «Лион». К слову, хозяева вели в счёте, но не смогли удержать преимущество.
«Шальке» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия). Шансы – 10% / 90%
Нахождение «Шальке-04» в плей-офф Лиги чемпионов уже стало большим успехом для гельзенкирхенцев. Немецкий клуб вышел в следующую стадию из самой слабой группы турнира: «Локомотив» и «Галатасарай» были откровенно плохи, да и не обошлось без везения, вспомним первый матч гельзенкирхенцев с «Локо». Нынешний сезон для «Шальке» складывается совсем неудачно. В Бундеслиге гельзенкирхенцы неожиданно для себя и всех оказались в нижней части турнирной таблицы. Сейчас «Шальке» от зоны вылета отделяют всего четыре очка. До топ-4 — 14 очков.
В двухматчевом противостоянии с машиной Хосепа Гвардиолы у «горняков» фактически нет шансов. Понятно, что чудеса случаются, но сейчас невозможно представить, за счёт чего немецкий клуб может бросить вызов «Манчестер Сити». «Горожане» в полном порядке, даже без Кевина де Брюйне они продолжают лидировать вместе с «Ливерпулем» в турнирной таблице АПЛ. Да, в Лиге чемпионов были осечки в матчах с «Лионом», но всё равно «горожане» спокойно выиграли свою группу.
«Атлетико» (Мадрид) — «Ювентус» (Турин) – 45% / 55%
Самой любопытной парой в 1/8 финала плей-офф будет эта. Обе команды в последние годы всеми силами стремились к победе в Лиге чемпионов. «Ювентус» дважды добирался до финала, «Атлетико» также доходил до последней стадии, но никому из них так и не удалось сделать этот решающий шаг. В межсезонье «Ювентус» окончательно укрепился в статусе суперклуба, вложившись в приобретение короля Лиги чемпионов Криштиану Роналду. Понятно, что португальского бомбардира приобретали именно для победы в Лиге чемпионов: в Серии А «Юве» может спокойно обходиться и более скромными ресурсами.
«Атлетико» в последние годы впечатляет своей стабильностью. Мадридцы продолжают бросать вызов «Барселоне» и «Реалу», несмотря на явное отставание в плане финансовых возможностей. У «матрасников» не было приобретений с приставкой «супер», зато они сохранили Антуана Гризманна, что уже можно приравнять к топ-трансферам.
В этом противостоянии невозможно выделить фаворита. Пожалуй, чуть выше шансы, всё же, у «Ювентуса», обладающего более сильным подбором игроков.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – ПСЖ (Франция) 35 % / 65 %
С учётом крайне неудачного начала сезона в АПЛ для «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов превращается в главный турнир. Здесь у подопечных Жозе Моуринью дела складываются получше, они досрочно вышли в плей-офф, да ещё и обыграли непобедимый «Ювентус». Тем не менее, «МЮ» не сумел занять первое место в группе, за что и поплатился: «ПСЖ» — один из худших вариантов из первой корзины. Моуринью продолжает жить прошлым, вспоминая, какие у него были достижения в прежних клубах, как здорово играли защитники «Интера» под его руководством. Но фирменный «автобус» Моуринью в «Юнайтед» не работает. Более того, португалец превратил «красных дьяволов» в маленьких «чертят», для которых финиш в топ-4 и вовсе может считаться пределом мечтаний. В недавнем матче с «Ливерпулем» была видна настоящая пропасть между лидером АПЛ и «МЮ».
«ПСЖ» будет явным фаворитом противостояния, но не стоит списывать со счетов «Юнайтед». Парижане при своём космическом подборе игроков никак не могут соответствующим образом проявить себя в Лиге чемпионов. Сказывается отсутствие серьёзной конкуренции во Франции: после матчей с «Реймсами» и «Амьенами» тяжело переключиться на игры с ведущими клубами Европы в Лиге чемпионов. Шансы у «Юнайтед» будут, но, наверняка, Моуринью вновь заставит своих игроков почувствовать себя андердогами, отдав мяч сопернику.
«Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия Д» — 55 % / 45 %
Немецко-английское противостояние продолжат «Тоттенхэм» и «Боруссия». Обе команды играют в яркий и привлекательный футбол, лондонцы в нынешнем сезоне «сняли скальп» с «Челси», «Боруссия» грохнула «Баварию» и впервые за последние годы выиграла первый круг в Бундеслиге: за два круга до конца первой половины чемпионата дортмундцы опережают мюнхенцев на девять очков.
«Боруссия» очень уверенно преодолела групповой этап, опередив даже «Атлетико» (пусть и за счёт личной встречи). «Тоттенхэм» с трудом и со скрипом прополз в плей-офф, помогла неудача «Интера» в матче с «ПСВ». Учитывая результаты команд на групповом этапе Лиги чемпионов, именно «Боруссия» должна считаться фаворитом. Но, всё-таки, в последние годы «шпоры» обладают более весомым опытом игры с большими клубами, да и по составу лондонцы превосходят соперника. Шансы команд оцениваем практически одинаково с небольшим перевесом в сторону лондонцев.
«Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания) — 25% / 75%
«Лион» - один из героев группового этапа Лиги чемпионов. Французы «хлопнули» «Манчестер Сити» и были близки к тому, чтобы обыграть «горожан» вновь, англичане спаслись в концовке. В отличие от ЦСКА победы над грандом не были холостыми, французы сумели преодолеть групповой этап. Вообще, лионцы играют в очень яркий футбол, Мемфис Депай явно нашёл свою команду, очень хорош Набиль Фекир, за которым охотятся ведущие европейские клубы. Тем не менее, преодолеть каталонский барьер «Лиону» будет тяжело.
Набиль Фекир - главная ударная сила "Лиона"
Французы выглядят немного легковесно и хрупко, что было особенно заметно в матче с «Шахтёром». Владея огромным преимуществом, «Лион» позволял сопернику проводить собственные контратаки, проваливался в обороне и, что самое главное, транжирил собственные моменты. И если «горняки» за такое не наказали, то более мастеровитая команда, читай — «Барселона», такого не простит.
«Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия) — 55% / 45%
В противостоянии «Ромы» и «Порту» трудно выделить фаворита. Римляне в прошлом сезоне совершили великий камбек в матчах с «Барселоной», дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а во время межсезонья провели впечатляющую закупочную кампанию. Тем не менее, сейчас «волчица» совсем не впечатляет. Эусебио ди Франческо находится на грани увольнения, римляне отстают от лидирующего «Ювентуса» на 22 (!!) очка. В этой ситуации «Роме» лишь остаётся борьба за четвёртое место, которое позволит вновь сыграть в Лиге чемпионов.
«Порту» уверенно преодолел групповой этап, набрав 16 очков. Это — лучший показатель во всех группах, столько же набрала только «Бавария». В то же время «Порту» лидирует в чемпионате Португалии с 11 победами в 13 матчах. На групповом этапе команда Икера Касильяса впечатлила яркой игрой, но стоит ли оценивать «Порту» по матчам с «Локо», «Галатасараем» и «Шальке»?
Многое будет зависеть от того, в каком состоянии к матчам плей-офф подойдёт «Рома». Останется ли на посту главного тренера ди Франческо? Сумеет ли клуб преодолеть затянувшийся кризис? Пока небольшой перевес на стороне «Ромы», но он минимален.
«Аякс» (Нидерланды) – «Реал» (Испания) — 35% / 65 %
Эта пара 1/8 финала Лиги чемпионов является одной из самых интригующих. Во-первых, «Аякс» — «Реал» — ярчайшая вывеска! Мадридцы с 2015 по 2018 годы трижды подряд выиграли Лигу чемпионов. «Аякс» трижды подряд выигрывал Кубок чемпионов с 1971 по 1973 годы. Понятно, что сейчас «Реал» и «Аякс» представляют собой команды разных лиг. Амстердамцы воспитывают молодёжь и продают своих звёзд, что и позволяет команде безбедно существовать. «Реал» никогда не экономит на средствах, закупаясь на огромные суммы. Тем не менее, именно сейчас у «Аякса» есть реальный шанс бросить вызов испанскому гранду.
В амстердамском клубе выросло новое поколение мегаталантов. «Аякс» легко преодолел групповую стадию Лиги чемпионов, лидеры голландского клуба заинтересовали «Барсу» и других грандов. Голландцы в заключительном матче группового этапа устроили настоящую перестрелку с «Баварией», выдав настоящее шоу (3:3).
«Реал» переживает сложный трансформационный период. Мадридцы уже сменили по ходу сезона главного тренера, но и у Сантьяго Солари получается, мягко говоря, не всё. Два поражения от ЦСКА — лучшее тому подтверждение. Если «Реал» до февраля не решит свои проблемы и не усилится во время зимнего трансферного окна, в этой паре сохранится интрига.
«Ливерпуль» — «Бавария» — 60 % / 40 %
Главный в англо-немецком междусобойчике будет противостояние «Ливерпуля» и «Баварии». Мюнхенцы традиционно входят в число претендентов на победу в Лиге чемпионов, хотя в этот список их скорее включают по привычке. Найти достойную замену Юппу Хайнкессу мюнхенцам никак не удаётся. Результаты работы Нико Ковача пока не впечатляют, да и сам специалист может не удержаться на посту главного тренера до начала плей-офф турнира.
Юрген Клопп и защитник "Баварии" Матс Хуммельс
«Ливерпуль» катком проходит по соперникам в чемпионате Англии, хотя иногда и допускает любопытные осечки (вспомним фэил в Белграде в матче с «Црвеной Звездой», который превратил матч с «Наполи» в досрочную стадию плей-офф). В то же время «Ливерпуль» де-факто является вице-чемпионом турнира.
Особый шарм этому противостоянию придаёт встреча Юргена Клоппа с «Баварией». Именно Клопп был последним, кому удавалось оставить мюнхенцев без чемпионства в Германии.
Фото - Diario Gol, AFP
Антон Мозговой, Rusfoootball.info
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