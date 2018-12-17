Немецко-английское противостояние, классическая вывеска и супер-соперник для «Юве»: итоги жеребьёвки ЛЧ

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

Новости партнеров

Немецко-английское противостояние, классическая вывеска и супер-соперник для «Юве»: итоги жеребьёвки ЛЧ

Сегодня состоялась жеребьёвка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Жребий сформировал несколько супер-пар и наметил явное противостояние немецкого и английского футболов: сразу в трёх матчах сойдутся представители двух стран! Rusfootball.info оценивает шансы команд в 1/8 финала.

К сожалению, российские клубы в плей-офф Лиги чемпионов не пробились. Более того, представители России даже не сумели перейти в Лигу Европы: ЦСКА и «Локомотив» в своих квартетах заняли четвёртые места. Особенно обидно за ЦСКА, дважды обыгравший мадридский «Реал». 7 набранных «армейцами» очков оказалось недостаточно даже для решения задачи-минимум.



В плей-офф в этом году не будет ни одного клуба с постсоветского пространства. Лишь третьим в своей группе стал «Шахтёр», которому в последнем матче группового этапа нужно было обязательно обыграть «Лион». К слову, хозяева вели в счёте, но не смогли удержать преимущество.

«Шальке» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия). Шансы – 10% / 90%

Нахождение «Шальке-04» в плей-офф Лиги чемпионов уже стало большим успехом для гельзенкирхенцев. Немецкий клуб вышел в следующую стадию из самой слабой группы турнира: «Локомотив» и «Галатасарай» были откровенно плохи, да и не обошлось без везения, вспомним первый матч гельзенкирхенцев с «Локо». Нынешний сезон для «Шальке» складывается совсем неудачно. В Бундеслиге гельзенкирхенцы неожиданно для себя и всех оказались в нижней части турнирной таблицы. Сейчас «Шальке» от зоны вылета отделяют всего четыре очка. До топ-4 — 14 очков.

В двухматчевом противостоянии с машиной Хосепа Гвардиолы у «горняков» фактически нет шансов. Понятно, что чудеса случаются, но сейчас невозможно представить, за счёт чего немецкий клуб может бросить вызов «Манчестер Сити». «Горожане» в полном порядке, даже без Кевина де Брюйне они продолжают лидировать вместе с «Ливерпулем» в турнирной таблице АПЛ. Да, в Лиге чемпионов были осечки в матчах с «Лионом», но всё равно «горожане» спокойно выиграли свою группу.

«Атлетико» (Мадрид) — «Ювентус» (Турин) – 45% / 55%

Самой любопытной парой в 1/8 финала плей-офф будет эта. Обе команды в последние годы всеми силами стремились к победе в Лиге чемпионов. «Ювентус» дважды добирался до финала, «Атлетико» также доходил до последней стадии, но никому из них так и не удалось сделать этот решающий шаг. В межсезонье «Ювентус» окончательно укрепился в статусе суперклуба, вложившись в приобретение короля Лиги чемпионов Криштиану Роналду. Понятно, что португальского бомбардира приобретали именно для победы в Лиге чемпионов: в Серии А «Юве» может спокойно обходиться и более скромными ресурсами.

Немецко-английское противостояние, классическая вывеска и супер-соперник для «Юве»: итоги жеребьёвки ЛЧ


«Атлетико» в последние годы впечатляет своей стабильностью. Мадридцы продолжают бросать вызов «Барселоне» и «Реалу», несмотря на явное отставание в плане финансовых возможностей. У «матрасников» не было приобретений с приставкой «супер», зато они сохранили Антуана Гризманна, что уже можно приравнять к топ-трансферам.

В этом противостоянии невозможно выделить фаворита. Пожалуй, чуть выше шансы, всё же, у «Ювентуса», обладающего более сильным подбором игроков.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – ПСЖ (Франция) 35 % / 65 %

С учётом крайне неудачного начала сезона в АПЛ для «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов превращается в главный турнир. Здесь у подопечных Жозе Моуринью дела складываются получше, они досрочно вышли в плей-офф, да ещё и обыграли непобедимый «Ювентус». Тем не менее, «МЮ» не сумел занять первое место в группе, за что и поплатился: «ПСЖ» — один из худших вариантов из первой корзины. Моуринью продолжает жить прошлым, вспоминая, какие у него были достижения в прежних клубах, как здорово играли защитники «Интера» под его руководством. Но фирменный «автобус» Моуринью в «Юнайтед» не работает. Более того, португалец превратил «красных дьяволов» в маленьких «чертят», для которых финиш в топ-4 и вовсе может считаться пределом мечтаний. В недавнем матче с «Ливерпулем» была видна настоящая пропасть между лидером АПЛ и «МЮ».

«ПСЖ» будет явным фаворитом противостояния, но не стоит списывать со счетов «Юнайтед». Парижане при своём космическом подборе игроков никак не могут соответствующим образом проявить себя в Лиге чемпионов. Сказывается отсутствие серьёзной конкуренции во Франции: после матчей с «Реймсами» и «Амьенами» тяжело переключиться на игры с ведущими клубами Европы в Лиге чемпионов. Шансы у «Юнайтед» будут, но, наверняка, Моуринью вновь заставит своих игроков почувствовать себя андердогами, отдав мяч сопернику.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия Д» — 55 % / 45 %

Немецко-английское противостояние продолжат «Тоттенхэм» и «Боруссия». Обе команды играют в яркий и привлекательный футбол, лондонцы в нынешнем сезоне «сняли скальп» с «Челси», «Боруссия» грохнула «Баварию» и впервые за последние годы выиграла первый круг в Бундеслиге: за два круга до конца первой половины чемпионата дортмундцы опережают мюнхенцев на девять очков.

«Боруссия» очень уверенно преодолела групповой этап, опередив даже «Атлетико» (пусть и за счёт личной встречи). «Тоттенхэм» с трудом и со скрипом прополз в плей-офф, помогла неудача «Интера» в матче с «ПСВ». Учитывая результаты команд на групповом этапе Лиги чемпионов, именно «Боруссия» должна считаться фаворитом. Но, всё-таки, в последние годы «шпоры» обладают более весомым опытом игры с большими клубами, да и по составу лондонцы превосходят соперника. Шансы команд оцениваем практически одинаково с небольшим перевесом в сторону лондонцев.

«Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания) — 25% / 75%

«Лион» - один из героев группового этапа Лиги чемпионов. Французы «хлопнули» «Манчестер Сити» и были близки к тому, чтобы обыграть «горожан» вновь, англичане спаслись в концовке. В отличие от ЦСКА победы над грандом не были холостыми, французы сумели преодолеть групповой этап. Вообще, лионцы играют в очень яркий футбол, Мемфис Депай явно нашёл свою команду, очень хорош Набиль Фекир, за которым охотятся ведущие европейские клубы. Тем не менее, преодолеть каталонский барьер «Лиону» будет тяжело.


Набиль Фекир - главная ударная сила "Лиона"


Французы выглядят немного легковесно и хрупко, что было особенно заметно в матче с «Шахтёром». Владея огромным преимуществом, «Лион» позволял сопернику проводить собственные контратаки, проваливался в обороне и, что самое главное, транжирил собственные моменты. И если «горняки» за такое не наказали, то более мастеровитая команда, читай — «Барселона», такого не простит.

«Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия) — 55% / 45%

В противостоянии «Ромы» и «Порту» трудно выделить фаворита. Римляне в прошлом сезоне совершили великий камбек в матчах с «Барселоной», дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а во время межсезонья провели впечатляющую закупочную кампанию. Тем не менее, сейчас «волчица» совсем не впечатляет. Эусебио ди Франческо находится на грани увольнения, римляне отстают от лидирующего «Ювентуса» на 22 (!!) очка. В этой ситуации «Роме» лишь остаётся борьба за четвёртое место, которое позволит вновь сыграть в Лиге чемпионов.

«Порту» уверенно преодолел групповой этап, набрав 16 очков. Это — лучший показатель во всех группах, столько же набрала только «Бавария». В то же время «Порту» лидирует в чемпионате Португалии с 11 победами в 13 матчах. На групповом этапе команда Икера Касильяса впечатлила яркой игрой, но стоит ли оценивать «Порту» по матчам с «Локо», «Галатасараем» и «Шальке»?

Многое будет зависеть от того, в каком состоянии к матчам плей-офф подойдёт «Рома». Останется ли на посту главного тренера ди Франческо? Сумеет ли клуб преодолеть затянувшийся кризис? Пока небольшой перевес на стороне «Ромы», но он минимален.

«Аякс» (Нидерланды) – «Реал» (Испания) — 35% / 65 %

Эта пара 1/8 финала Лиги чемпионов является одной из самых интригующих. Во-первых, «Аякс» — «Реал» — ярчайшая вывеска! Мадридцы с 2015 по 2018 годы трижды подряд выиграли Лигу чемпионов. «Аякс» трижды подряд выигрывал Кубок чемпионов с 1971 по 1973 годы. Понятно, что сейчас «Реал» и «Аякс» представляют собой команды разных лиг. Амстердамцы воспитывают молодёжь и продают своих звёзд, что и позволяет команде безбедно существовать. «Реал» никогда не экономит на средствах, закупаясь на огромные суммы. Тем не менее, именно сейчас у «Аякса» есть реальный шанс бросить вызов испанскому гранду.

В амстердамском клубе выросло новое поколение мегаталантов. «Аякс» легко преодолел групповую стадию Лиги чемпионов, лидеры голландского клуба заинтересовали «Барсу» и других грандов. Голландцы в заключительном матче группового этапа устроили настоящую перестрелку с «Баварией», выдав настоящее шоу (3:3).

«Реал» переживает сложный трансформационный период. Мадридцы уже сменили по ходу сезона главного тренера, но и у Сантьяго Солари получается, мягко говоря, не всё. Два поражения от ЦСКА — лучшее тому подтверждение. Если «Реал» до февраля не решит свои проблемы и не усилится во время зимнего трансферного окна, в этой паре сохранится интрига.

«Ливерпуль» — «Бавария» — 60 % / 40 %

Главный в англо-немецком междусобойчике будет противостояние «Ливерпуля» и «Баварии». Мюнхенцы традиционно входят в число претендентов на победу в Лиге чемпионов, хотя в этот список их скорее включают по привычке. Найти достойную замену Юппу Хайнкессу мюнхенцам никак не удаётся. Результаты работы Нико Ковача пока не впечатляют, да и сам специалист может не удержаться на посту главного тренера до начала плей-офф турнира.


Юрген Клопп и защитник "Баварии" Матс Хуммельс


«Ливерпуль» катком проходит по соперникам в чемпионате Англии, хотя иногда и допускает любопытные осечки (вспомним фэил в Белграде в матче с «Црвеной Звездой», который превратил матч с «Наполи» в досрочную стадию плей-офф). В то же время «Ливерпуль» де-факто является вице-чемпионом турнира.

Особый шарм этому противостоянию придаёт встреча Юргена Клоппа с «Баварией». Именно Клопп был последним, кому удавалось оставить мюнхенцев без чемпионства в Германии.

Фото - Diario Gol, AFP

Антон Мозговой, Rusfoootball.info
Теги: Реал Барселона Ливерпуль Ювентус
Сегодня, 21:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.