Представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов (фото)

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|13
|2
|Атлетико
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|13
|3
|Брюгге
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|6
|4
|Монако
|6
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|6
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|8
|3
|Интер
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|3
|Наполи
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|16
|2
|Шальке 04
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|11
|3
|Галатасарай
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|6
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|14
|2
|Аякс
|6
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|12
|3
|Бенфика
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|13
|2
|Лион
|6
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|8
|3
|Шахтёр
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|6
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|7
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|7
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|6
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|6
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|4
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Представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов (фото)
Представлен официальный мяч Лиги чемпионов от компании adidas, которым клубы сыграют в плей-офф сезона-2018/19.
Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут с 12 по 20 февраля, ответные — с 5 по 13 марта. В них сыграют следующие пары:
"Шальке" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия);
"Атлетико" (Испания) — "Ювентус" (Италия);
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "ПСЖ" (Франция);
"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия);
"Лион" (Франция) — "Барселона" (Испания);
"Рома" (Италия) — "Порту" (Португалия);
"Аякс" (Голландия) — "Реал" (Испания);
"Ливерпуль" (Англия) — "Бавария" (Германия).
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.
Here it is! ?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 19, 2019
?? @adidasfootball's official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreate pic.twitter.com/le2eNnJL2q
Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут с 12 по 20 февраля, ответные — с 5 по 13 марта. В них сыграют следующие пары:
"Шальке" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия);
"Атлетико" (Испания) — "Ювентус" (Италия);
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "ПСЖ" (Франция);
"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия);
"Лион" (Франция) — "Барселона" (Испания);
"Рома" (Италия) — "Порту" (Португалия);
"Аякс" (Голландия) — "Реал" (Испания);
"Ливерпуль" (Англия) — "Бавария" (Германия).
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.
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