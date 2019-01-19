Представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов (фото)

Представлен официальный мяч Лиги чемпионов от компании adidas, которым клубы сыграют в плей-офф сезона-2018/19.Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут с 12 по 20 февраля, ответные — с 5 по 13 марта. В них сыграют следующие пары:"Шальке" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия);"Атлетико" (Испания) — "Ювентус" (Италия);"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "ПСЖ" (Франция);"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия);"Лион" (Франция) — "Барселона" (Испания);"Рома" (Италия) — "Порту" (Португалия);"Аякс" (Голландия) — "Реал" (Испания);"Ливерпуль" (Англия) — "Бавария" (Германия).Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.