Жерар Пике: в "МЮ" я вырос и стал мужчиной

Защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2004 по 2008 год, станет для футболиста особенным."Постараемся держать мяч, а соперник будет действовать на контратаках. У "МЮ" есть быстрые футболисты: Рэшфорд, Лукаку. Это английская команда. Ее игроки высоки и мощны. Будет важно установить контроль над мячом, чтобы не пропустить.Я видел запись матча "МЮ" с "ПСЖ". Это хороший урок. Никогда нельзя сбрасывать "МЮ" со счетов. Надо довершить начатое. У "Юнайтед" много сильных молодых футболистов. Пенальти в концовке ответного матча – яркий пример того, что может случиться. Мы все знаем, насколько опасен "МЮ".Для меня это будет особый матч. Здесь я вырос и стал мужчиной, многому научился. Не только на поле, но и вообще в жизни. Я был здесь с 17 лет до 21 года и обрел много опыта, который нужен, чтобы стать профессиональным футболистом", – приводит слова Пике пресс-служба УЕФА.