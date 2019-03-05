"Барселона" выиграла гостевой матч плей-офф ЛЧ впервые за 3 года

"Барселона" накануне обыграла "Манчестер Юнайтед" (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Каталонцы впервые за 7 матчей выиграли в плей-офф турнира на выезде (ранее были две ничьи и четыре поражения).В 1/8 финала сезона-2015/16 "Барселона" победила в Лондоне "Арсенал" (2:0).