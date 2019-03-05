Роберто Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино признан игроком недели по итогам первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.Среди номинантов также значились защитник "Барселоны" Жерар Пике, нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и полузащитник "Аякса" Френки де Йонг.Бразилец в матче с "Порту" (2:0) отметился голом.