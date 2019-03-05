Массимилиано Аллегри: результат первого матча с "Аяксом" ничего не значит

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса"."Результат первого матча ничего не значит. Это один матч на вылет, и мы должен сосредоточиться так же, как в противостоянии с "Атлетико". Защитникам нужно всерьез воспринимать атаки "Аякса", - цитирует официальный Твиттер "Ювентуса" Аллегри.