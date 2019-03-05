"Манчестер Юнайтед" пропустил 3 гола в матче ЛЧ впервые с 2015-го года

"Манчестер Юнайтед" накануне крупно уступил "Барселоне" (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Манкунианцы пропустили три гола в одной игре турнира впервые за четыре года. В декабре 2015-го "МЮ" уступил на групповом этапе на выезде "Вольфсбургу" (2:3).