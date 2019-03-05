Рио Фердинанд: думаю, "Ливерпуль" победит в Лиге чемпионов в этом году

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне."Думаю, Клопп посмотрит первые десять минут матча "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Если бы Мане, Салах и Фирмино оказывались в подобных ситуациях, то все могло сложиться иначе. Думаю, они смогли бы реализовать эти моменты. "Ливерпуль" создаст больше проблем "Барселоне". Но у каталонского клуба есть Месси и мы не знаем, как они смогут подготовиться к игре против него. Думаю, что победит "Ливерпуль". Лигу чемпионов выиграет "Ливерпуль", — цитирует Фердинанда The Independent.