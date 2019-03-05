"Тоттенхэм" сообщил, что у Вертонгена нет сотрясения мозга

"Тоттенхэм" рассказал о состоянии здоровья защитника Яна Вертонгена, который получил травму в матче Лиги чемпионов с "Аяксом".Сообщается, что у игрока нет сотрясения мозга. Бельгиец пропустит некоторое время для реабилитации, прежде чем вернется к тренировкам.