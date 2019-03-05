Массимилиано Аллегри: в Лиге чемпионов все складывается в пользу "Аякса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что "Аяксу" в нынешней Лиге чемпионов сопутствует везение."В Лиге чемпионов бывают моменты, когда все складывается в твою пользу. "Аякс" играл с нами, когда у нас не было пятерых игроков. Потом они поехали в Лондон, когда у "Тоттенхэма" не было Кейна и Сона. А через 15 минут Вертонген получил травму…", - цитирует Аллегри Sky Italia.