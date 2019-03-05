Джорджиньо Вайналдум: "Энфилд" никогда не переставал верить, как и мы!

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум прокомментировал победу над "Барселоной" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:0)."Не описать словами эти чувства! "Энфилд" никогда не переставал верить, как и мы! Путь еще не окончен! Мадрид, мы идем! Мы никогда не сдаемся", - написал Вайналдум в Твиттере.