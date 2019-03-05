Харри Кейн надеется сыграть в финале Лиги чемпионов

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что сможет восстановиться к финалу Лиги чемпионов."Восстановление идет хорошо. Я начал пробежки на этой неделе, мне нужно начать тренироваться еще усиленнее", - цитирует Кейна BBC.В финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем".