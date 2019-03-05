Венсан Компани: "Ливерпуль" не заслужил поражения в этом сезоне АПЛ

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани после победы в АПЛ заявил, что "Ливерпуль" заслужил большего по итогам сезона."Это самый трудный и принесший наибольшее удовольствие сезон в АПЛ. "Ливерпуль" невероятно провел год. Они не заслужили поражения", - цитирует Компани AS.