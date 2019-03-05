Ян Вертонген: мы прекрасно знаем "Ливерпуль"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем"."Чувствую себя здорово. Решение по составу принимать тренеру, но я чувствую себя так здорово, как не чувствовал никогда. Я не говорю тренеру, как поступать, и могу лишь сказать, что чувствую себя очень хорошо. Ощущаю себя в тонусе, готовым и не только. Хочу играть во всех матчах без исключения, но финал Лиги чемпионов - дело особое. Моя травма голеностопа оказалась не такой серьезной, чем я думал, так что все хорошо. Меня видели на костылях, и потому все думали, что дело плохо, но я сам даже не сомневался, что все обойдется. Еще ребенком ты растешь, смотря матчи Лиги чемпионов, в финале которой играют топ-футболисты. Быть частью всего этого - чувство неописуемое. Мы прекрасно знаем "Ливерпуль". Возможно, это делает матч несколько отличающимся от предыдущих, но мы в первую очередь отталкиваемся от самих себя и чувствуем себя уверенными и сильными. Не буду много говорить о сопернике. Никогда не чувствовал себя настолько свежим, так что жду не дождусь матча. Я восстановился от повреждения в матче с "Аяксом". После этого я провел встречу и неплохо справился. У нас было две-три недели на подготовку, так что с нетерпением жду субботу", - цитирует Вертонгена официальный сайт УЕФА.