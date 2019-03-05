Карл-Хайнц Румменигге: зачем менять Лигу чемпионов? Это лучший турнир в мире

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался относительно изменения формата Лиги чемпионов.В мае Союз европейских футбольных ассоциаций представил клубам проект реформирования турнира. Новый формат может быть введен в 2024 году."Зачем что-то менять? Весь мир завидует нам, что у нас есть Лига чемпионов. Сегодня — это лучший турнир в мире. Также я не поклонник идеи с расширением группового этапа. Сейчас он часто заканчивается так называемыми мертвыми матчами, где никому уже ничего не нужно.Сейчас все стремятся зарабатывать как можно больше. Но куда идут эти деньги? Не похоже, чтобы у нас наблюдался рост прибыли. Деньги уходят на зарплаты игрокам и выплаты агентам. Главное, чтоб еврокубковые матчи не проводились в выходные дни, они нанесут вред национальным чемпионатам", - цитирует Румменигге Sport Bild.