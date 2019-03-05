Олег Веретенников: "Ливерпуль" не отпустит второй подряд финал Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

"Отдаю предпочтение в сегодняшнем матче "Ливерпулю". Думаю, второй подряд финал Лиги чемпионов они уже не отпустят. Мне кажется, перед началом матча именно "Ливерпуль" считается фаворитом. Всё решится в основное время, предположу, что матч закончится победой "Ливерпуля" со счётом 2:0 или 3:1.

У "Ливерпуля" сильная группа атаки, поэтому "Тоттенхэму" стоит уделить внимание именно атакующей линии "мерсисайдцев". Если будут играть и Фирмино, и Салах, и Мане, то "Тоттенхэму" будет сложно справиться с такими футболистами", - цитирует Веретенникова "Чемпионат.сом".
Теги: Веретенников Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 13:22
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