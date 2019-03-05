Лионель Месси: матч с "Ливерпулем" - позор

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на поражение команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем".Встреча полуфинала турнира прошла со счетом 0:4 в пользу "красных"."Тот матч – это позор. Мы допустили очень глупые ошибки. До этой игры у нас складывался великолепный сезон, но в поражении от "Ливерпуля" нет вины тренера. Не он виноват. Просто «Ливерпуль» превзошел нас в плане отношения к делу", — заявил аргентинец.Футболист также сказал, что матч с подопечными Юргена Клоппа стал повторением их неудачно игры с "Ромой" в прошлом сезоне."Я даже не мог представить, что мы можем наступить на те же грабли после поражения от "Ромы" год назад. Мы не могли себе позволить проиграть матч таким образом вновь. "Ливерпуль" оказался сильнее нас физически. Когда они забили, мы сразу вспомнили о поражении в Риме", – сказал 31-летний игрок.