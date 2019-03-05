Салах, ван Дейк, Алиссон и Ориги претендуют на звание лучшего игрока финала ЛЧ по версии болельщиков

В субботу, 1 июня, в Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

Так, в число претендентов вошли игроки "Ливерпуля" Мохаммед Салах, Вирджил Ван Дейк, Алиссон и Дивок Ориги.

Салах и Ориги записали на свой счет по забитому голу, в активе Алиссона 8 сэйвов, Ван Дейка - 4 отбора.

Отдать свой голос можно на официальном сайте УЕФА.



Sport24.ru
Теги: ван Дейк Салах Алиссон Ориги
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