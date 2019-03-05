Салах, ван Дейк, Алиссон и Ориги претендуют на звание лучшего игрока финала ЛЧ по версии болельщиков
В субботу, 1 июня, в Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".
Так, в число претендентов вошли игроки "Ливерпуля" Мохаммед Салах, Вирджил Ван Дейк, Алиссон и Дивок Ориги.
Салах и Ориги записали на свой счет по забитому голу, в активе Алиссона 8 сэйвов, Ван Дейка - 4 отбора.
Отдать свой голос можно на официальном сайте УЕФА.
Sport24.ru
Так, в число претендентов вошли игроки "Ливерпуля" Мохаммед Салах, Вирджил Ван Дейк, Алиссон и Дивок Ориги.
Салах и Ориги записали на свой счет по забитому голу, в активе Алиссона 8 сэйвов, Ван Дейка - 4 отбора.
Отдать свой голос можно на официальном сайте УЕФА.
Who's your #UCLfinal Player of the Week? ?— #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 1, 2019
? Virgil Van Dijk: Tottenham v LIVERPOOL
? Mohamed Salah: Tottenham v LIVERPOOL
? Alisson Becker: Tottenham v LIVERPOOL
? Divock Origi: Tottenham v LIVERPOOL#UCL | @FTBSantander
Sport24.ru