Салах, ван Дейк, Алиссон и Ориги претендуют на звание лучшего игрока финала ЛЧ по версии болельщиков

Who's your #UCLfinal Player of the Week? ?



? Virgil Van Dijk: Tottenham v LIVERPOOL

? Mohamed Salah: Tottenham v LIVERPOOL

? Alisson Becker: Tottenham v LIVERPOOL

? Divock Origi: Tottenham v LIVERPOOL#UCL | @FTBSantander — #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 1, 2019

В субботу, 1 июня, в Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".Так, в число претендентов вошли игроки "Ливерпуля" Мохаммед Салах, Вирджил Ван Дейк, Алиссон и Дивок Ориги.Салах и Ориги записали на свой счет по забитому голу, в активе Алиссона 8 сэйвов, Ван Дейка - 4 отбора.Отдать свой голос можно на официальном сайте УЕФА.