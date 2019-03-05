Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале Лиги чемпионов

Экс-глава судейского корпуса Английской премьер-лиги (АПЛ), а также бывший эксперт Союза европйеских футбольных ассоциаций (УЕФА) Кит Хакетт оценил эпизод в финале Лиги чемпионов.На первых секундах матча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко."Игрок увеличил площадь своего тела, расставив руки. Это умышленное действие, направлены на то, чтобы прервать передачу. Следовательно, это игра рукой и пенальти.Судьи УЕФА на протяжении всего сезона наказывали команды за это нарушение. Защитник, вытягивающий руку, делает себя шире, а значит, назначается пенальти. Это суровое наказание, но оно всегда будет в матчах Лиги чемпионов", — написал Хакетт в твиттере.