"Ливерпуль" обошел "Ювентус" по количеству еврокубковых трофеев

"Ливерпуль" обошел туринский "Ювентус" по количеству трофеев в еврокубках.1 июня английский клуб выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале "Тоттенхэм" со счетом 2:0.Благодаря этому трофею "Ливерпуль" обошел в количестве еврокубковых наград "Ювентус". У итальянцев трофеев 11, а у англичан — 12. Дальше идет "Барселона", у которой в активе 14 кубков, и "Реал", выигравший больше всех — 22 награды.