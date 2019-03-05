"Ливерпуль" обошел "Ювентус" по количеству еврокубковых трофеев

"Ливерпуль" обошел туринский "Ювентус" по количеству трофеев в еврокубках.

1 июня английский клуб выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Благодаря этому трофею "Ливерпуль" обошел в количестве еврокубковых наград "Ювентус". У итальянцев трофеев 11, а у англичан — 12. Дальше идет "Барселона", у которой в активе 14 кубков, и "Реал", выигравший больше всех — 22 награды.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Ювентус
Сегодня, 11:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама