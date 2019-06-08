Андрей Лексаков: РФС сделает все возможное, чтобы российские клубы были представлены в новом формате ЛЧ

Технический директор РФС Андрей Лексаков поделился мнением о возможном неучастии российских клубов в новом формате Лиги чемпионов.

"Я думаю, что информация по исключению России из Лиги чемпионов — это полная глупость. Лига чемпионов должна быть для всех чемпионатов, их победителей в странах Европы.

Могут ли в РФС противостоять новому формату? Они будут в первую очередь разговаривать, потому что до 2024 года будет еще масса совещаний, масса встреч с клубами. Думаю, что РФС сделает все возможное для того, чтобы наши команды были представлены именно в новом формате Лиги чемпионов и в других европейских турнирах", - цитирует Лексакова Sport24.
Теги: Лексаков
Вчера, 23:39
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