Девушка в купальнике, прервавшая финал Лиги чемпионов: папа рад уже тому, что я не выбежала голой

Американка Кинси Волански, прервавшая финал Лиги чемпионов ("Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:0) в Мадриде забегом на поле в купальнике, рассказала, как на случившееся отреагировали ее родители."Конечно же, я не говорила родителям, что планирую сделать это. Но вряд ли они были удивлены, так как хорошо меня знают. На самом деле папа был рад уже тому, что я выбежала в купальнике, а не голой", - сказала Волански в интервью The Sun, отметив, что ее отец работает шерифом в департаменте полиции Лос-Анджелеса.