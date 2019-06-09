Девушка в купальнике, прервавшая финал Лиги чемпионов: папа рад уже тому, что я не выбежала голой

Американка Кинси Волански, прервавшая финал Лиги чемпионов ("Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:0) в Мадриде забегом на поле в купальнике, рассказала, как на случившееся отреагировали ее родители.

"Конечно же, я не говорила родителям, что планирую сделать это. Но вряд ли они были удивлены, так как хорошо меня знают. На самом деле папа был рад уже тому, что я выбежала в купальнике, а не голой", - сказала Волански в интервью The Sun, отметив, что ее отец работает шерифом в департаменте полиции Лос-Анджелеса.

Sport24.ru
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