Данилу Перейра: у "Краснодара" есть слабые стороны и мы будем их использовать

Полузащитник "Порту" Данилу Перейру высказался о предстоящем матче с "Краснодаром", передает корреспондент Rusfootball.info.



Нас ждёт сложный соперник, который показывает хороший футбол. Но мы знаем слабые стороны «Краснодара». Мы разбирали их во время нашей предсезонной подготовки. И мы готовы к игре. Да, мы не провели пока ещё ни одного официального матча, но товарищеские матчи нам помогли ментально. Мы играли их и старались всегда выигрывать. Так что не вижу проблемы в этом плане.



— У «Порту» богатый опыт игры в Лиге чемпионов, а «Краснодар» — новичок. Значит ли это то, что ваша команда фаворит противостояния?



— «Порту» — великий клуб, он всегда играет в Лиге чемпионов. Поэтому он фаворит. Но «Краснодар» надо уважать. У россиян хороший состав. Это команда которая любит играть в хороший футбол. Это очень сложный противник для нас.



— Что говорил вам Зе Луиш о «Краснодаре»?



— Он сказал, что это хороший клуб, показывающий красивый футбол. Сказал что они любят владеть мячом, хорошо использует свободные пространства. Но у «Краснодара» есть слабые стороны и мы будем их использовать.



— Вашего тренера Сержиу Консейсау не будет на скамейке во время матча. Это проблема для «Порту»?



— Я ничего не могу тут сказать.