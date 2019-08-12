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Пепе: в ответном матче с "Краснодаром" "Порту" надо сыграть в свою силу

Защитник "Порту" Пепе дал комментарий в преддверии ответного матча квалификации Лиги чемпионов с "Краснодаром".

"Завтра нашим игрокам и болельщикам важно быть вместе. Это будет особенный день. Мы настроены на него так же, как и на первую игру. Нам будет очень тяжело, надо сыграть так, как мы умеем. Все игроки трудятся, чтобы получить шанс сыграть, но выбор за тренером", - цитирует Пепе клубный твиттер.

Sport24.ru

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Теги: Пепе Краснодар Порту
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