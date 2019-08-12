Тренер "Краснодара "Сергей Матеев поделился ожиданиями от ответной игры с португальской командой (первая игра закончилась со счётом 0:1):
- Мы проанализировали прошлую игру. Знаем, что у соперника есть слабости. Попытаемся их использовать. Учтем, что "Порту" играет очень компактно и быстро.
Игра будет очень сложной. Результат первого матча был плохим, но завтра сделаем все, чтобы победить и пройти дальше. Знаем, что тоже обладаем мастерством. Так что постараемся выиграть в гостях, - приводит слова тренера Sports, ссылаясь на Record
Тренер "Краснодара" Матвеев: сделаем все, чтобы победить "Порту"
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