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"Матч ТВ" предоставил сканы переписки и договора с "Порту"

Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев сделал заявление по сорвавшейся трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" с "Краснодаром".

"Изначально ФК "Порту" настаивал на продаже ТВ-прав на матч за € 200 тысяч, что превышает рыночные цены в десятки раз. В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса "Матч ТВ" выразил готовность приобрести ТВ-права за € 50 тысяч, хотя и эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре. В этом же договоре было прописано условие о том, что "Матч ТВ" должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года. Связано это с тем, что для совершения валютного платежа в соответствии с законодательством РФ необходимо подготовить ряд документов. Никаких пунктов о дедлайне по обязательной оплате за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано.

Вместе с этим ФК "Порту" предоставил "Матч ТВ" все необходимые параметры для доступа к ТВ-сигналу со стадиона "Драгау". Однако в 20:20 по московскому времени мы получили письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменяют договорённости по срокам оплаты и требуют оплату до начала игры. Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись. Для решения вопроса мы предлагали ФК "Порту" различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч", - сказали в пресс-службе телеканала.

"Матч ТВ" предоставил сканы переписки и договора с "Порту"


"Чемпионат.сом"


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Теги: Порту Краснодар
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