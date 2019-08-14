14 августа "Ливерпуль" выиграл у "Челси" в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА в Стамбуле.Таким образом, "Ливерпуль" сравнялся с "Реалом" по количеству побед в матчах за Суперкубок УЕФА. В активе обоих клубов по 4 трофея. Победы "Ливерпуля" датированы 1977, 2001, 2005 и 2019 годами.Больше раз Суперкубок УЕФА выигрывали только "Барселона" и "Милан" — по 5. "Челси" побеждал лишь 1 раз — в 1998 году.