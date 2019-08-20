Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги чемпионов "Олимпиакос" - "Краснодар".
"Вальбуэна — очень сильный футболист, игрок высокого класса. Все знают про отличные подачи француза, но, думаю, что "Краснодар" с ними справится. У "горожан" сейчас хватает высоких футболистов, которые отлично играют на верховых мячах. В целом "Олимпиакос" по зубам российскому клубу. И вообще, считаю "Краснодар" фаворитом грядущей встречи", - цитирует Мостового "Известия".
Александр Мостовой: думаю, "Краснодар" справится с подачами Вальбуэна
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