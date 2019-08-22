Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал разгромное поражение "Краснодара" от "Олимпиакоса" (0:4).
"Краснодар" выглядел неожиданно слабо. Состояние команды и Галицкого сейчас представить страшно, ведь все очень хотели в Лигу чемпионов. Руководство сделало для этого все, как они считали нужным. Это серьезнейший удар для "быков". Главное, чтобы в руководстве руки сейчас не опустили. После второго мяча "Краснодар" посыпался.
Матч жизни "Краснодар" уже сыграл с "Порту", там вышли все эмоции. Тогда и решили, что задачу выполнили. Сегодняшнее поражение — бесценный опыт, в том числе и для Мусаева. Нужно наживать его самим, а не читать книжки и слушать опытных футболистов", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Созин - о "Краснодаре": нужно наживать опыт самим, а не читать книжки и слушать опытных игроков
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