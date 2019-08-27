Матье Вальбуэна: "Краснодару" - успехов в Лиге Европы, у них великолепный стадион и замечательное будущее

Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна подвел итог противостояния с "Краснодаром" в раунде плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "быки" проиграли со счетом 1:6 и продолжат выступления в Лиге Европы.

фото: официальный сайт ФК "Олимпиакос"