"Мы провели две крутые игры. Мы сделали большой шаг, когда дома победили со счетом 4:0. Знали, что здесь будут тяжелые первые 15 минут, мы даже пропустили гол. Но потом смогли ответить забитым мячом, выдержать давление и добиться победы. Это великая победа. "Олимпиакос" ее заслужил.
Мы были очень эффективны. В первом матче мы забили четыре, а в ответной игре могли выиграть 3:1 или 4:1. Смогли сдержать атаки "Краснодара". Я испытываю огромную гордость.
У "Краснодара" великолепный стадион. Я играл против этой команды за "Динамо", но сейчас это совершенно другие впечатления. Желаю краснодарцам успехов в Лиге Европы. Думаю, у этой команды замечательное будущее", — цитирует Вальбуэна "Матч ТВ".
Матье Вальбуэна: "Краснодару" - успехов в Лиге Европы, у них великолепный стадион и замечательное будущее
Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна подвел итог противостояния с "Краснодаром" в раунде плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "быки" проиграли со счетом 1:6 и продолжат выступления в Лиге Европы.
фото: официальный сайт ФК "Олимпиакос"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»