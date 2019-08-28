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Валерий Непомнящий: проигрыш "Краснодара" - несчастный случай для нашего футбола

Тренер Валерий Непомнящий подвел итог противостояния с "Краснодаром" в раунде плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "быки" проиграли со счетом 1:6 и продолжат выступления в Лиге Европы.
фото: Sportbox
"Это просто несчастный случай, что так получилось. С одной стороны, я понимаю, что у "Краснодара" нет оптимального состава: с "Порту" сыграли отлично на выезде, вытащили такую игру, а вот с "Олимпиакосом"… При счете 1:0 в Пирее казалось, что игру выровняли. У соперника не было такого большого преимущества над российским клубом, но на последних минутах пропустили три гола. Это был серьезный удар по психологии, от которого "Краснодар" не смог отойти.

Если говорить об ответной встрече, то "Краснодар" не был похож сам на себя. Торопились игроки, не просматривалось комбинационной игры. Только за счет индивидуальных действий пытались сделать что-то. В основном Вандерсон пытался доставлять мяч к чужим воротам. То, что "Краснодар" проиграл "Олимпиакосу", пожалуй, логично. Но, как я уже сказал в начале разговора, это несчастный случай для нашего футбола. Нет основного состава.

На первый матч можно было выбрать совсем иной состав? Могу отчасти согласиться с такими доводами. Когда ставили легионеров на еврокубковый матч, учитывали, что идет сложная борьба на два фронта. Ротация строилась таким образом, что в Лиге чемпионов больше иностранцев играет, а в чемпионате России больше отечественных молодых игроков. Хотели таким образом держать команду на плаву. Но пока не получается этого сделать. Но я согласен, что новые легионеры "Краснодара" пока не блещут", — приводит слова Непомнящего "Спорт уик-энд".


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Теги: Непомнящий Краснодар Лига чемпионов
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