Алексей Сорокин: все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пока являются домыслами
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин опроверг информацию о том, что в 2021 году финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
"Про финал Лиги чемпионов запустили странную информацию, это не является правдой. Основанием стала презентация Санкт-Петербурга, которая делалась на одном из конгрессов. Однако решение будет принимать исполком УЕФА, это произойдет в Любляне 24 сентября. На данный момент все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами", — цитирует ТАСС Сорокина.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»