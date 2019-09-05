Алексей Сорокин: все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пока являются домыслами

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин опроверг информацию о том, что в 2021 году финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС