Футболисты "Валенсии" решили проигнорировать традиционную пресс-конференцию накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси".
Таким образом игроки испанского клуба выразили протест против действий руководства клуба, которое уволило Марселино Гарсию Тораля с поста главного тренера "Валенсии".
В результате новый главный тренер испанцев Альберт Селадес в одиночку пообщался с прессой.
Матч "Челси" — "Валенсия" состоится 17 сентября в Лондоне, начало — в 22:00 мск.
"Спорт24"
Игроки "Валенсии" устроили бойкот накануне матча с "Челси" в ЛЧ из-за отставки Марселино
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