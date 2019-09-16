Игроки "Валенсии" устроили бойкот накануне матча с "Челси" в ЛЧ из-за отставки Марселино

Футболисты "Валенсии" решили проигнорировать традиционную пресс-конференцию накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси".Таким образом игроки испанского клуба выразили протест против действий руководства клуба, которое уволило Марселино Гарсию Тораля с поста главного тренера "Валенсии".В результате новый главный тренер испанцев Альберт Селадес в одиночку пообщался с прессой.Матч "Челси" — "Валенсия" состоится 17 сентября в Лондоне, начало — в 22:00 мск.