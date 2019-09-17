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Бранислав Иванович: игра с "Лионом" была тяжелой для "Зенита" с психологической точки зрения

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1).

"Зенит" три года ждал выхода в Лигу чемпионов, так что игра была тяжелой с психологической точки зрения. Результат мог быть лучше для нас. Но мы довольны и надеемся, что этот результат придаст нам уверенности в будущих играх.

Думал, что Азмун подвернул голеностоп. Точно не знаю, что случилось. Хорошо, что он забил. Это дало нам больше мотивации. Мы поверили, что можем выиграть. После матча еще не видел его, он на допинге.

Хорошо, что команда может играть по разным схемам. Думаю, у нас неплохо получилось. "Лион" почти не создал моментов. Обычно такая команда, как "Лион", использует любую ошибку, даже маленькую. Так что мы можем быть довольны", - цитирует Ивановича Sport24.ru.


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Теги: Иванович Зенит Лион
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