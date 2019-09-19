Александр Зинченко: надеюсь, "Шахтер" займет второе место в группе. Буду болеть за них

Воспитанник донецкого "Шахтера" Александр Зинченко, ныне выступающий за "Манчестер Сити", поделился эмоциями от матча с "горняками" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась накануне и завершилась в пользу английского клуба (3:0).

Фото: "Чемпионат"