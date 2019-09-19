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Александр Зинченко: надеюсь, "Шахтер" займет второе место в группе. Буду болеть за них

Воспитанник донецкого "Шахтера" Александр Зинченко, ныне выступающий за "Манчестер Сити", поделился эмоциями от матча с "горняками" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась накануне и завершилась в пользу английского клуба (3:0).
Фото: "Чемпионат"
"На самом деле, это эмоции, которые не передать словами. Какое-то такое чувство приятное внутри. Я долго мечтал об этой игре против донецкого Шахтера — именно здесь, в Украине — с тех пор, как я ушел из клуба. Я всегда с уважением относился к этому клубу, с большой любовью. Никогда в жизни у меня даже плохой мысли об этом клубе у меня не возникнет.

Конечно, приятно играть против ребят, с которыми я выступаю за сборную. К счастью, сегодня результат был на нашей стороне. На самом деле, каждый игрок Манчестер Сити понимал и понимает, насколько хорошая команда Шахтер. Вы можете даже видеть, как в первом тайме они перехватили инициативу и контролировали игру, мяч. Но в перерыве Гвардиола сказал: "Вы не думайте, что вы делаете что-то плохо. Это команда с действительно квалифицированными футболистами, и они показывают хорошую, зрелую игру". Поэтому я не сказал бы, что это было легко.

Надеюсь, они займут второе место в группе. Буду болеть за них", — цитирует Зинченко Football.ua.


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Теги: Зинченко Шахтер Манчестер Сити Лига чемпионов
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