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В "Зените" рассказали, почему Санкт-Петербург был выбран местом проведения финала ЛЧ-2020/21

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему Санкт-Петербург был выбран местом проведения финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
"Было два кандидата — Санкт-Петербург и Мюнхен, причем немецкий город подал заявку еще и на сезон-2021/22. Это не означало, что у нас стопроцентные шансы, потому что кандидаты всегда хотят провести матч пораньше. Все-таки факторы сыграли свою роль — это и сам стадион, и опыт проведения Кубка конфедераций, чемпионата мира по футболу, где средняя посещаемость была самой высокой в нашей стране, выше даже, чем в Москве. И вся инфраструктура, помимо самого стадиона, — аэропорт, гостиницы — все это в совокупности привело к тому, что был выбран Санкт-Петербург.

Мы этому очень рады, мы готовы провести финал Лиги чемпионов если не завтра, то послезавтра, потому что степень готовности очень высокая. Финал Лиги чемпионов — это особое событие, надо будет еще кое-что сделать, но мы абсолютно готовы сделать все необходимое, уверен, что это будет большой праздник футбола для всех болельщиков. Никаких сомнений нет, что будет много гостей, всем советую, как только билеты появятся в продаже, приобрести их, даже несмотря на то, что пока неизвестны участники матча", — цитирует Медведева ТАСС.


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Теги: Зенит Зенит-Арена Медведев Лига чемпионов
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