В "Зените" рассказали, почему Санкт-Петербург был выбран местом проведения финала ЛЧ-2020/21

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему Санкт-Петербург был выбран местом проведения финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"