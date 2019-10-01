Александр Коломейцев: "Атлетико" намного выше уровнем, чем "Байер" (видео)

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:2) в Лиге чемпионов, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

Фото: Rusfootball.info

- За счет "Атлетико" сумел забить два гола? В первом тайме игра равная была.



- Равная, но преимущество у них было. Мячом больше владели, атак больше проводили. Хорошая команда, высокого уровня. Они свои моменты в каждой игре находят.



- "Атлетико" намного выше уровнем, чем "Байер"?



- Да. "Байер" тоже много держит мяч, но не так агрессивно играет. "Атлетико" если мяч держит, то на чужой половине.



- Эти матчи с "Атлетико" можно сравнить с прошлогодними?



- Да нет. Такая же команда, те же игроки. Ничего нового.



- Фелиш действительно стоит 120 миллионов?



- Не знаю, сколько стоит Фелиш, он хорошо сыграл, сегодня передачу сделал. По одной игре тяжело судить.



- Почему у Смолова сегодня не получалось?



- Игра в целом другая, чем в чемпионате России. Соперники другие, мы реже с мячом.



