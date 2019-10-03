Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:2).
"Уверен, мы могли добиться большего сегодня. Мы постоянно прессинговали "Барселону", особенно в первой половине встречи. Во втором тайме наши игроки устали, потому что сейчас нам приходится проводить несколько матчей подряд, но даже так мы заслуживали большего по итогам матча.
Мы проиграли, и в такие моменты сложно искать позитив в матче. Я вообще сложно переношу проигрыши. Хорошая команда никогда не возвращается домой радостной после поражений, даже после таких отличных матчей, как сегодня.
"Барселона" изменила ход игры и забила ответный мяч, но это произошло главным образом потому, что наши игроки устали после сложных последних матчей", — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.
Антонио Конте: "Интер" мог добиться большего в матче с "Барселоной", мы постоянно прессинговали
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