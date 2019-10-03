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«Барселона» очнулась и побила «Интер», «Ливерпуль» устроил валидол

Самое интересное, что вы могли пропустить из-за победы «Зенита» над «Бенфикой». В том числе – и унизительный результат питерской молодёжки, за которую пришлось оправдываться Зырянову.

Вальверде удержался?

Пока Артём Дзюба дробил оборону «Бенфики» и раздавал уморительные интервью, наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде пытался удержать свой пост. В последнее время на специалиста обрушилась критика из-за плохих результатов (в лиге «блауграна» идёт лишь четвёртой, а в первом туре ЛЧ испанцы не проиграли в Дортмунде лишь из-за Тер Штегена) и твердолобости (команда очень зависит от своих лидеров и ничего не может предложить, если игра у них не идёт, но Вальверде не хочет меняться).


Похоже, ему удалось.

В первом тайме «Интер» был намного лучше. На 2-й минуте забил Лаутаро Мартинес. А дальше «Барсе» повезло, потому что по-хорошему гости должны были оформлять несколько мячей до перерыва и снимать все вопросы. В таком случае «сине-гранатовые» повторили бы «чудесный» результат зидановского «Реала» - 1 очко в двух матчах.

Но сложный период каталонцы перетерпели. На 53-й минуте Вальверде сделал лишь одну замену (на место Бускетса вышел Артуро Видаль), но этого хватило, чтобы хозяева преобразились.



Вышедший на поле игрок сделал первую голевую передачу на Суареса через пять минут после выхода на поле, но основная заслуга, конечно, на форварде: он роскошно пробил с линии штрафной.

Конте пытался повлиять на подопечных, но докричался лишь до арбитра – получил жёлтую за претензии из-за непоставленного пенальти. Кстати, предупреждение умудрился схлопотать и присевший отдохнуть Санчес.

За пять минут до окончания основного времени Луис оформил дубль: получил мяч от Месси, легко проскочил от Месси и спокойно переиграл Хандановича.

Конте впервые проиграл с «Интером», а Суарес наконец-то забил на групповом этапе – в последний раз он отличался на нём три (!) года назад.

Ван Дейка обыграли, а «Ливерпуль» чуть было не остался без победы

«Ред Булл» ехал играть против «красных» в ранге очевидного андердога. Поражение в первом туре лидирующих в АПЛ скаузеров не подорвало репутации действующих победителей ЛЧ. Скорее, наоборот, гарантировало, что «Ливерпуль» на вторую игру будет настроен максимально.

Первые сорок минут хозяева даже представить себе, наверное, не могли никаких сложностей. Мане, Робертсон и Фирмино забили по голу и гарантировали команде комфортное преимущество. Не слишком проницательным болельщикам могло показаться, что на этом можно заканчивать, но ещё до перерыва усилиями Хван Хи Чхана и Мвепу удалось один гол отквитать.

Более того, корейский нападающий безжалостно усадил ван Дейка, которого не обыгрывали в ЛЧ целый год. Голландцу наверняка было обидно.



На второй тайм «Зальцбург» вышел максимально заряженным и меньше чем за 20 минут положил ещё два – отличились Минамино и Холанд (да-да, тот самый, отгрузивший «Генку» трёшку). Особенно забавно, что после первого пропущенного «Ливерпулем» на табло «Энфилда» ошибочно загорелось 3:3.

В социальных сетях уже готовились шутки на тему нового Стамбульского чуда (в 2005-м в финале ЛЧ «Ливерпуль» проигрывал «Милану» 0:3, но сравнял), но Салах убрал повод для них. Египтянин сделал счёт 4:3, а команда уже не упустила это преимущество.

Настроение испортила лишь молодёжка

Во втором туре Лиги чемпионов для наших команд всё сложилось не очень-то и плохо. Да, «Локомотив» проиграл, но это был «Атлетико», а выглядели «железнодорожники» более чем достойно. За такое поражение не стыдно. Как и за неудачу молодёжной команды «Локо» - там была заруба против испанцев 3:4, причём москвичи горели 0:3, отыгрались, но пропустили на последних минутах. А вот вторая команда «Зенита» разочаровала. И это мягко сказано.

Молодёжка «Зенита» проиграла «Бенфике» 1:7. Рекорд «Спартака» переплюнуть не удалось, но у команды ещё будут возможности.



Главный тренер молодёжного «Зенита» Константин Зырянов объяснил:

- Разница в классе есть, не сказал бы, что она колоссальная, но она огромная.

Я уже ребятам сказал, что это не их вина, нужно начинать с семилетнего возраста, там копать, как футболисты «Бенфики» готовятся, потому что в сегодняшнем матче мы проиграли во всех компонентах.

Это было видно невооруженным глазом, мы просто забыли приехать на игру. Все голы мы забили сами себе практически, это не поддается логическому объяснению, но было видно, что ребята были немного испуганы, это нехватка таких матчей в нашем молодежном первенстве, там просто нет таких соперников.

Я ребятам сказал, что мы сегодня были объективно слабее, - сказал Зырянов.

Стоило побиться головой об стену (нам, а не Зырянову), раз у нас всё так плохо с молодёжным футболом, но утешает результат «Локо» - если они борются на равных со второй командой одного из главных клубов Испании, всё не так плохо.

Фото: sg.news.yahoo.com, topblaugrana


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