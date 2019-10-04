Нападающий "Баварии" Серж Гнабри признан игроком недели Лиги чемпионов

Нападающий "Баварии" Серж Гнабри признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов по итогам 2-го тура группового этапа. Футболист оформил покер в матче с "Тоттенхэмом" (7:2).Среди претендентов также значились Луис Суарес, Ашраф Хакими и Эммануэль Бонавентуре. Форвард "Барселоны" в матче с "Интером" (2:1) оформил дубль. Столько же забил Хакими в матче "Славия" — "Боруссия" (0:2). Два мяча в активе форварда "Брюгге" Бонавентуре в игре с "Реалом" (2:2).