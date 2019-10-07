Баринов: "Ювентус" можно обыграть, верю в это

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов считает, что "железнодорожникам" по силам обыграть "Ювентус" в Лиге чемпионов.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"