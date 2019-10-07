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Баринов: "Ювентус" можно обыграть, верю в это

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов считает, что "железнодорожникам" по силам обыграть "Ювентус" в Лиге чемпионов.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Против кого очень хочется сыграть? Против "Ювентуса". Две игры. Можно их обыграть, верю в это. Нет непобедимых команд. Посмотрите, "Брюгге" приезжает к "Реалу" и выигрывает 2:0. А им забивают гол с метрового офсайда. Представьте, какие они были бы счастливые, если бы выиграли. ЦСКА в том году два раза обыграл "Реал". Так что всё возможно.

Хватает ли время смотреть футбол? Я стараюсь смотреть топовые матчи и игры наших конкурентов в РПЛ. Вчера смотрел "Краснодар" со "Спартаком" и половину матча ЦСКА. Футбол никогда не надоедает", — рассказал Баринов в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

"Локомотив" и "Ювентус" встретятся в 3 и 4 турах группового раунда Лиги чемпионов. Первая игра пройдет 22 октября в Турине, ответная встреча состоится 6 ноября в Москве.


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Теги: Баринов Ювентус Лига чемпионов Локомотив
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3 Ювентус 6 16
4 Наполи 7 13
5 Рома 7 12
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20 Сампдория 7 3
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1 Локомотив 12 26
2 Ростов 12 26
3 Краснодар 12 26
4 Зенит 12 26
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6 Уфа 12 15
...
16 Тамбов 12 8
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