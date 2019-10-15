Министр спорта Италии предложил отобрать у Турции финал ЛЧ за военную операцию в Сирии

Министр спорта и молодежной политики Италии Винченцо Спадафора обратился к руководству УЕФА с предложением рассмотреть вариант переноса финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 из Стамбула в другой город.Причиной для этого он назвал военную операцию, которую Турция начала на севере Сирии."Я прошу вас определить, не является ли проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле неприемлемым в связи с последними событиями в Сирии. Финал Лиги чемпионов — одно из важнейших спортивных событий в мире. Сведения о нарушениях права человека, преступлениях против гражданских и убийства активистов взволновали международное сообщество.Я уважаю автономность органа, который вы возглавляете. И я выражаю надежду на то, что европейский футбол сделает храбрый выбор и в очередной раз докажет, что спорт является инструментом мира", — говорится в письме, которое Спадафора отправил президенту УЕФА Александру Чеферину.Вице-президент УЕФА Микеле Ува уже заявил, что варианты с переносом финала турнира из Стамбула будут рассмотрены, но также добавил, что "УЕФА не может заменить собой ООН, ЕС, дипломатов, послов и другие политические институты".Финал ЛЧ должен пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле 30 мая.Турция 9 октября объявила о начале военной операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".